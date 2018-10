’Nepholland’ gaat toeristen afleiden

’Nepholland’ in een notendop om overvolle echte hotspots als Amsterdam, Volendam, Kinderdijk en de Zaanse Schans te ontlasten. Dat is volgens initiatiefnemer Hans van Driem (71) hard nodig om als toeristenbestemming komende jaren niet dicht te slibben.

Geen plaats

„Wereldwijd komen er tot 2030 een half miljard vliegtoeristen bij, vooral uit Azië. Die willen ook massaal onze topattracties en musea zien. Niemand kan hun de toegang tot ons land weigeren. Maar er is straks geen plaats meer. Er staan nu al vaak urenlange rijen. Daarom gaan we hen afleiden”, zegt Van Driem.

Hij is de stuwende kracht achter ’Holland World’, dat volgens hem in 2023 opent op een weiland van 85 ha bij Hoofddorp tussen de A4 en de spoorlijn. „Het maakt de gemiddelde Chinese toerist niet zoveel uit of hij een replica van de Nachtwacht ziet, waar hij virtueel ook nog eens in kan kruipen, met het hele verhaal erbij.”

Ook bijvoorbeeld de watersnood van 1953 en de puur Hollandse ijspret kunnen volgens Van Driem aan den lijve worden ervaren. „We werken samen met architecten die onder meer Universal Studio’s in Amerika hebben ontworpen. Een tiental ondernemers en experts doet mee aan de ontwikkeling van dit themapark.”

De aanlegkosten zijn hoog: circa een miljard euro.

„Investeerders zijn er genoeg. Ook bestuurders in de Haarlemmermeer zijn voor. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit. De plannen zijn in detail gereed. We wachten op de vergunning”, aldus Van Driem.

Hij was in zijn loopbaan directeur van het NBTC, Walibi Flevo, de Floriade en diverse hotels.

Onderdeel van het park zijn volgens hem vierduizend hotelkamers, plus winkels, bars en restaurants.

„Uitbreiding in het centrum van Amsterdam is een groot probleem. Hoteliers staan in de rij om extra capaciteit rond Schiphol te realiseren, want de vraag neemt toe”, meent Van Driem.

Ook een casino is voorzien. En de Wallen? „Nee, dat gaan we niet doen. We willen een familievriendelijke attractie zijn. Hoeren en drugs horen daarin niet thuis. Tenzij dat allemaal legaal zou worden. Dan gaan we er nog eens naar kijken.”

Ruimte

Het voordeel boven Amsterdam is volgens Van Driem de ruimte.

„Wij kunnen op één vierkante kilometer zes miljoen bezoekers per jaar kwijt. Amsterdam heeft daarvoor honderd keer zoveel plaats nodig.”