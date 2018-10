Géén andijviestamppot?

Andijviestamppot is voorlopig nog de publiekslieveling. Ik heb een gewaagd voorstel. Een groenteschotel waarbij je die aardappelbrij helemaal niet mist.

Om te beginnen snij je wortels in lange repen, beetje grof zout, lekkere peper, scheut olijfolie er over en hupla de oven in. Op 160° C, tot je ruikt dat ze heerlijk zijn. Dan zet je de sjalotten aan in boter, doe de stukjes pompoen erbij. Laat lekker even gaan. Doe er een scheut bouillon bij zoveel dat je weet dat het bijna weg is als het pompoen gaar is.

Bekijk ook: Linzen en pekelvlees

Nog wat smaakmakers… beetje laurierblad, misschien een stukje gember. Zeker peper. Heb je nog een vlammende nieuwe sambal? Klein lepeltje erbij. Saucijsjes in stukjes gesneden, mogen erbij. Je kan ze eventueel ook apart braden. Dan als alles heerlijk geurt, dan de in repen gesneden andijvie erbij. Vuur even heel hoog, heel snel omscheppen. Grote schaal op tafel, wortels nog even betrooien met verse peterselie. Strikt genomen is het geen IPA, waar ik eerst aan dacht, maar de Gulpener Ur-hop (biologisch) is hier geweldig bij.

Nodig voor 4 personen:

• 4 saucijsjes of andere verse worst van de slager

• 500 gr wortels, eenmaal in de lengte doorgesneden

• 400 gr pompoenvruchtvlees, in repen

• 800 gr gewassen andijvie, dwars in repen gesneden

• 2 laurierblaadjes

• stukje gember

• 1 theel sambal

• zout en peper

• peterselie