Welke regio heeft het mooiste accent van Nederland?

Beoordelingssite Zoover onderzocht welke provinciehoofdstad in Nederland het mooiste accent heeft. En wat blijkt? Het Maastrichtse accent klinkt het meest als muziek in de oren. Maar liefst 28,2% van de Nederlanders dit accent het mooist. Ook de accenten uit Groningen (17,7%) en ’s Hertogenbosch (16,2% ) worden gewaardeerd en veroveren hiermee een plaats in de top 3.

De afgelopen weken hebben 687 Nederlanders hun stem uitgebracht op de stad met het mooiste accent. De meerderheid stemde op Maastricht, Groningen en ’s Hertogenbosch maar ook Den Haag (9,9%) en Utrecht (5,1%) behaalden veel stemmen. Het minst mooi vinden Nederlanders de accenten uit Middelburg (2,6%) en Lelystad (0,44%).