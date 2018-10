’We verdienen 10.000 euro per maand’

Netto inkomen: 8000-10.000 euro (met partner)

Vaste lasten: 3000 euro

Sparen: 2000 euro

Budget

„Een jaar of vier geleden kreeg ik een ongeluk waaraan ik een stevige whiplash overhield. Ik was net voor de tweede keer moeder geworden en werkte in loondienst als organisatiejurist, maar kon ineens bijna niets meer. Kort daarna bleek mijn moeder ALS te hebben.

Het was een periode waarin ik mezelf opnieuw moest ontdekken. Ik besloot me niet negatief te laten beïnvloeden door alles wat er was gebeurd en koos ervoor om me te storten op mijn missie: de juridische wereld toegankelijker maken. Eerst nog naast mijn baan, maar na een half jaar zag ik dat ik stabiliteit had opgebouwd als ondernemer en mijn baan kon opzeggen. Ik verdiende al snel hetzelfde, nu zelfs meer. Samen hebben we voldoende te besteden. Dat voelt fijn. We sparen bewust veel – zo ben ik opgevoed – maar geld mág rollen. We geven het dan ook graag uit aan etentjes, kleding en vakanties.”

Financiële misser

„Mijn man en ik deden mee aan het tv-programma Miljoenenjacht. Toen ik in een van de rondes het dichtst bij het goede antwoord zat, mocht ik kiezen tussen een koffer of meespelen. Ik koos voor het laatste. In mijn koffer zat een BMW, die ging naar iemand anders in het publiek. Ik lag er in de tweede ronde uit en kreeg 2000 euro mee.”

Duurste aankoop

„Onze huizen. We hebben de hypotheek op het ene huis voor het grootste gedeelte afgelost. Dat verhuren we nu. Op zakelijk gebied is mijn duurste aankoop een coachingstraject van een jaar. Kostte meer dan 10.000 euro, maar ik heb het in drie maanden alweer terugverdiend.”

Ik droom van…

„Op een podium staan! Dat geeft me de mogelijkheid om mensen te inspireren. Ik wil als positiviteitsjurist heel graag een brug tussen juristen en niet-juristen slaan, want dat is echt nodig. Ik heb daar een methode voor ontwikkeld. Een andere droom was om meer vrijheid te hebben, zodat ik meer van mijn gezin kan genieten. Die heb ik waargemaakt. Het wordt nu een uitdaging om die balans zo goed te houden, want ik ben heel ambitieus.”

Meedoen ? Mail naar VRIJ@telegraaf.nl