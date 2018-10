Verkoop dieselauto blijft dalen

Typische diesellanden

In de eerste zeven maanden van 2018 is de afzet van dieselauto’s in Europa met 16% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Waar de dieselauto 2,5 jaar terug nog de markt domineerde, is de zelfontbrander nu nog in slechts een derde van de nieuw verkochte personenauto’s te vinden. De daling lijkt nu iets af te vlakken. In Nederland daalde de afzet met 3,8%, maar het gros van de hier verkochte auto’s beschikt reeds over een benzine-aandrijflijn. In typische diesellanden als Frankrijk (-7,6%), Ierland (-10,8%), Groot-Brittannië (-11,1%), Slovenië (14,8%) en Kroatië (13,9%) is de teruggang groter.

Milieuzones

De dalende vraag komt doordat dieselauto’s in een negatief daglicht staan door de uitstoot van NOx. Bovendien stellen steeds meer gemeentes in Europa milieuzones in waarbij (weliswaar oudere) diesels worden geweerd. Merken als Land Rover, Jaguar, Jeep, Volvo en BMW leveren 50 tot 95% van hun modellen met dieselmotor. De lagere verkoop van diesels betekent voor veel autobouwers dat hun gemiddelde CO2-uitstoot hoger komt te liggen en zij boetes kunnen verwachten als zij niet aan de gestelde CO2-norm voldoen.