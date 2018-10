'Top-dj heeft weeksalaris van 571.000 euro'

AMSTERDAM - Het gemiddelde weeksalaris van een internationale top-dj is 571.000 euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse dance-onderzoek van 538 Nieuws in samenwerking met ING dat woensdag, op de openingsdag van Amsterdam Dance Event (ADE), werd gepresenteerd. De top tien van best betaalde internationale dj’s verdient samen ruim 200 miljoen euro per jaar.