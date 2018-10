Hoewel ik er zeer kieskeurig mee ben, hoef ik het vleesloze tijdperk persoonlijk niet mee te maken. Daarvoor ben ik teveel een kind van de tijd waarin vlees kunnen eten het einde van de armoede betekende. En ik vind het lekker.

Voor veel mensen betekent vleesloos leven vandaag de dag ook een bevrijding. Weg van mogelijk dierenleed, jezelf alleen voeden met wat jouw tijd zegt dat gezond is. Daarom een geweldig recept uit De Groene Bakplaat, onlangs uitgekomen bij Brecht.

Eindelijk groente uit de oven! Jullie kennen het bij mij al. Rukmini Iyer uit India verzamelde er heel veel meer recepten van. Meer over het boek morgen. Eerst dit recept eruit:

Haal het blad van de bloemkool. Was het en snij het bij. Snij de bloemkool van bovenaf in vier plakken. Schik nu het blad en de rode ui op de bodem van een ovenschaal. Wrijf de stukken bloemkool in met harrisa (of mosterd, mag ook). Leg op de uien en het bloemkoolblad. Beetje zout en op iedere plak wat zachte geitenkaas. Ja, nog een beetje broodkruimels. Wat pijnboompitten. Heel wat peterselie er over en dan 30 minuten de oven in. 200° C. Top!!! Serveer met dikke yoghurt en wat gekookte boekweit. Oh, en erbij? Een Bock jij of Bock ik, alcoholvrij van Vandestreek.

Nodig voor vier personen:

• 1 grote bloemkool, in vieren gesneden

• 2 rode uien

• 1 eetl olijfolie

• 4 theel harissa, of mosterd

• 125 gr zachte geitenkaas

• 30 gr pijnboompitten

• 3 eetl broodkruim

• 2 eetl fijngesneden peterselie

• dikke yoghurt

• gekookte boekweit