Groots, maar intiem in Frans château

Zachtjes knarsen de kleine grijswitte steentjes onder onze autobanden wanneer we de statige oprijlaan opsturen. Bomen staan aan beide kanten van de weg strak in het gelid. We stoppen voor een groot wit beeld van een valk, naamgever van het imposante kasteelhotel Château du Faucon dat voor ons opdoemt. We zijn in het Franse deel van de Ardennen, niet ver van Sedan en Charleville-Mézières, steden die bol staan van de historie.

Bekijk ook: Pure verwennerij in Frankfurt

Château du Faucon, met een geschiedenis vol graven en markiezen, stamt uit de veertiende eeuw en staat op een glooiend landgoed waarvan we het einde niet kunnen zien. Geen wonder, want: „Het is 28 hectare groot!” zegt de receptioniste die ons hartelijk welkom heet. Ze gaat ons voor naar onze kamer door het hart van het kasteel, ingesloten door twee robuuste torens. We zien een restaurant en een comfortabele lounge met bar en gaan de trap op. De houten vloer, onder dik tapijt, kraakt. We snuiven de geur van boenwas op, lekker!

Onze Chambre De Luxe waarin de laatste kasteelheer ooit zijn intrek had, is fors en biedt toegang tot twee kleinere vertrekken. Ook hier dik tapijt, tot in de luxe badkamer met aparte hamam-douchecabine aan toe. Het bed is heerlijk groot. In de ene hoek een rode marmeren schouw, in de andere een zachte bank. Tussen weelderige, zijden gordijnen hebben we uitzicht op het terras, een groot gazon met vijver en een eindeloos bos.

Bekijk ook: Knus boetiekhotel op Ameland

Zo intiem als het kasteel aanvoelt, zo groots zijn de (trouw)feesten die op het landgoed worden gehouden. In bijgebouwen is (diner)ruimte voor een paar honderd mensen tegelijk. Velen kunnen er ook overnachten, in gemoderniseerde appartementen met een wellnesscomplex.

’s Avonds, we hebben geluk met het weer, eten we buiten. Op het terras van het uitstekende restaurant zitten opvallend veel jonge mensen en gezinnen. Zij houden de Franse historie levend.

Bekijk ook: Ultieme luxe in Barcelona

In ’t kort

Interieur

Onvervalst kasteelgevoel met modern comfort.

Ligging

Zeer landelijk, vlak bij dorpje Donchery. Dichtstbijzijnde stad is Charleville-Mézières.

Faciliteiten

Château du Faucon is met landgoed en manege een walhalla voor paardenliefhebbers. Tennissen, cross- en minigolfen kan ook.

Personeel

Informeel en zeer attent.

Praktisch

Kamers vanaf €120 p.n.

domaine-chateaufaucon.com