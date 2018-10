Vliegen als ’t echt moet

Vliegen kan veel groener als luchtvaartmaatschappijen schonere, zuinigere en stillere vliegtuigen inzetten, liet de luchtvaartsector onlangs in een actieplan weten.

Uit uw reacties op onze eerdere oproep blijkt dat u dit voornemen toejuicht. Maar in plaats van op het ’groene vliegtuig’ te wachten, bedenkt u zelf alternatieven om minder milieubelastend te reizen. Zo vliegt Tessa Kramer alleen als het echt nodig is: ,,Als ik ooit naar familie in Canada ga, zal ik goed kijken hoe ik mijn CO2-voetafdruk kan compenseren door bomen te planten. Die compensatie kan ook met een kerosinetaks of door meer vliegtuigen op alternatieve brandstoffen te laten vliegen.” Patrick den Engelsman stet: ,,Het eerlijkst zou zijn als mensen die voor de luxe en snel transport kiezen, meer gaan betalen. Een milieutaks!”

Toch zijn de bestaande alternatieven nog niet altijd even aantrekkelijk. Dick Steeman zegt alleen te vliegen naar anders niet te bereiken vakantie-eilanden. Andere reizen doet hij in principe per auto. Steeman: ,,Wel rijden we op brandstof. We hoorden van iemand die er met een elektrische auto 22 uur over had gedaan om naar Oostenrijk te rijden. En dat zonder files...” U laat zich lang niet allemaal tegenhouden door een eventuele taks: ,,Ik ben niet van plan om minder te gaan vliegen als ze alles duurder maken”, schrijft Willem Neervoort. „Er zijn zat andere mogelijkheden om het milieu te beschermen.”

Geen stress

Vanwege de luchtvervuiling is het niet verantwoord om vaak te vliegen. We zijn druk bezig met de verduurzaming van ons huis en onze lifestyle en minder (of niet) vliegen is daar onderdeel van.

Wij gaan al jaren niet meer met het vliegtuig op vakantie. Auto, camper of trein zijn veel leuker dan het gestress op vliegvelden. Ik vlieg zelf nog af en toe voor zaken, maar ben bezig om dit te minimaliseren. Waar mogelijk neem ik de trein.

Stephan Ploegman

Goed nadenken

Ik vlieg bij een trip van minimaal een of twee weken. Daarnaast denk ik goed na over de vraag waarom ik die trip ga maken: puur voor wat rust en ontspanning? Voor een mooie natuurbeleving? Dat kan ook in Nederland. Ik kijk altijd of de trip met een ander vervoermiddel mogelijk is. Zo lukt het me om maximaal eens in de twee jaar te vliegen.

Elias den Otter

Meer vakantie

Er zijn te weinig vakantiedagen. Als je met de auto gaat, verlies je veel tijd. Een oplossing zou kunnen zijn dat als je met de trein, bus of auto gaat, je vier extra vakantiedagen ontvangt.

Roald Blaas

Voordelen

Vorig jaar zijn we met de trein naar Spanje gegaan en dit jaar hebben we een heerlijke vakantie in Nederland gehad. Zonder het milieu/klimaataspect hadden we het vliegtuig naar Spanje gepakt en dit jaar wellicht een bestemming buiten Nederland gekozen. Maar we hebben gemerkt dat reizen per trein en vakantie in Nederland veel voordelen heeft.

Kim Reek

Vervuilende natuur

Ik vlieg veel en ben al jaren een Gold-member. De natuur stoot oneindig veel meer CO2 uit dan wij. Ik vlieg niet minder vanwege het milieu, maar loop daarentegen vaak naar mijn werk. Zo’n 14 kilometer per dag. Ik geloof niet dat de mens veel bijdraagt aan de klimaatveranderingen.

Adriaan van Gent

Gehersenspoeld

De wereld is gehersenspoeld over het milieu. Wij als mens kunnen hier niets aan doen. De opwarming is een cyclus van de natuur.

Familie Van Deuren

Volgende week: maakte uw duurste vakantie uw verwachtingen waar? Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl