Last van nierstenen? Stap in de achtbaan!

Twee Amerikaanse artsen hebben deze interessante ontdekking gedaan en zijn daarvoor beloond met de 'Ig-Nobelprijs' van de medische faculteit van Harvard. De prijs wordt uitgereikt aan onderzoeken die mensen eerst aan het lachen brengen maar daarna tot nadenken aanzetten.

David Wartinger van Michigan State University College of Osteopathic Medicine in East Lansing en Marc Mitchell van de Doctors Clinic in Poulsbo, Washington hebben onderzoek gedaan of nierstenen loslaten en het lichaam verlaten bij het rijden van achtbanen.

Bekijk ook: Dit zijn de leukste pretparken over de grens

De twee artsen werden nieuwsgierig gemaakt door patiënten die vertelden dat ze geen last meer hadden na een ritje in een achtbaan. Daarop hebben ze onderzoek gedaan met drie kunstnieren van siliconen, gevuld met urine en nierstenen in verschillende groottes. Na een twintigtal ritje in een achtbaan konden ze de volgende conclusies trekken:

1. Bij tweederde van de ritten lieten inderdaad verschillende nierstenen los en verdwenen in de urineleider.

2. Het zijn waarschijnlijk de snelle veranderingen van richting en de trillingen die de stenen laten verdwijnen.

3. Aanbevolen wordt vooral in de achterste trein plaats te nemen want volgens de wetenschappers werken daar de krachten het hardst.

4. Geconcludeerd werd dat dit bij kleine nierstenen inderdaad werkt, maar bij grotere stenen, vanaf 6 millimeter, werkt het meestal niet en patiënten kunnen zich beter bij hun arts melden.

Bekijk ook: Nederlanders dol op pretparken