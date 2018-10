Knapperige rode kool

Rukmini Iyer heeft er echt over nagedacht. Voor iedere stemming, voor iedere gelegenheid is er een andere ovenplaat. De basis is de oven op 200° C, daarna ga je bouwen aan het gerecht. Het gerecht dat ik voor vandaag heb uitgekozen, is zo simpel, maar juist door het knapperige van de rode kool geniaal. Een ander mondgevoel. En toch gewoon een salade.

Haal bladeren van de kool en snij ze in stevige repen. De oven staat aan, toch? Leg de bladeren op de ovenschaal, leg er de stukjes brood tussen. Zuurdesem natuurlijk. Schenk er rijkelijk olijfolie over, wat zout en wat peper. Even husselen en uitspreiden en dan in 25 minuten krokant bakken.

Dressing gemaakt? Appels in schijfjes gesneden, van mij moet de schil blijven zitten, klokhuis mag weg. Rozijnen misschien even in de thee geweekt?

Nou, verder is het simpel toch, meng de helft van de dressing met de knoflook, appels en rozijnen door kool. Dan de veldsla, of Brussels lof erdoor. Druppel de rest van de dressing er over. Direct opdienen want anders gaat het knappertje eruit. Erbij? Een Krachtig Dort van Alfa bier.

Nodig voor twee personen

• 600 gr rode kool, grof gesneden

• 150 gr zuurdesembrood in blokjes

• 1 eetl olijfolie

• 1 teen knoflook, geperst

• zeezout

• 100 gr veldsla of waterkers of Brussels lof

• 1 appel in plakjes

• 2 eetl rozijnen

• dressing 1/2 eetl citroensap

• 1 theel zeezout

• 2 eetl lekkere olijfolie

• zwarte peper