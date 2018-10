Dit is de perfecte pelgrimsroute door Japan

Tussen alle ongemakken waarmee de vroegere pelgrims van de Kumano Kodo af te rekenen hadden – noodweer, ziekte, verdrinkingsdood bij het oversteken van een rivier – zat vast géén cameraploeg van de Japanse televisie die een enthousiast naaktinterview wenst. Die beproeving wacht mij in Yunomine Onsen, een dorpje dat al minstens 1800 jaar bekendstaat om zijn helende warmwaterbronnen. Nadat ik me behoedzaam heb laten zakken in het gloeiendhete water van de befaamde Tsuboyu-bron, komt de reporter zoals afgesproken de houten cabine binnen.

Naakt baden

„Hebben ze bij jullie ook een warmwaterbron die beschermd is als werelderfgoed?” wil hij weten. „Euh, nee”, antwoord ik zo spontaan mogelijk. Maar ik ben afgeleid door het verblindende licht van de camera die boven me hangt en door een veel belangrijker vraag: hoe transparant zou dit melkwitte water eigenlijk zijn? In een Japanse onsen hoor je immers naakt te baden. Gelukkig is de televisieploeg snel tevreden, zodat ik nog even alleen kan genieten van de bron die talloze pelgrims miraculeus zou hebben genezen.

In optocht naar de volgende schrijn.

"Onvergetelijke pelgrimstocht langs shintoïstische schrijnen"

Mijn benen genieten mee nadat ze vandaag een eerste deel hebben gewandeld van de pelgrimsroute die aan een opmerkelijke renaissance bezig is. Tot enkele decennia geleden was de ruim 1000 jaar oude Kumano Kodo ook in Japan in de vergetelheid geraakt. Intussen ondernemen zowel Japanners als steeds meer buitenlandse toeristen de memorabele tocht door het spirituele hart van Japan dat zich bevindt in Kii, op het eiland Honshu.

Deze groene bergen met hun rivieren en watervallen moeten wel het huis van de goden zijn, dacht men ze vele generaties geleden. Dus kwamen er imposante shintoïstische heiligdommen, waarvan een trio het hoofddoel voor iedere pelgrim vormt. De drie schrijnen – Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha en Kumano Nachi Taisha – staan gezamenlijk bekend als de Kumano Sanzan.

Een spectaculair uitzicht op de Nachi waterval en de Seigantoji pagode.

Sinds 2004 zijn ze Unesco Werelderfgoed, net als de pelgrimsroute. Daarmee is de Kumano Kodo samen met de weg naar Santiago de Compostela de enige bedevaartroute die Unesco-bescherming geniet. Daar spelen ze hier handig op in: wie beide routes heeft afgelegd, mag zich officieel een ’dubbele pelgrim’ noemen.

Als Kumano-pelgrim moet je eerst beslissen welke route je wilt volgen en hoe zwaar de tocht mag worden. Van de zes officiële paden is de ’keizerlijke’ Nakahechi veruit de populairste. Dit is de route die al in de 10e eeuw werd afgelegd door indrukwekkende stoeten van de keizerlijke familie. Ze reisden daarvoor vanuit Kyoto zuidwaarts naar het Kii-schiereiland, om dan vanuit het westelijk gelegen Tanabe de Nakahechi te bezoeken.

Goede voorbeelden

Een populair startpunt dezer dagen is Takijiri-oji, een belangrijke ’hulpschrijn’ die het feitelijke beginpunt van de heilige bergen markeert. Hier ondernamen vroegere pelgrims zuiveringsrituelen met dans en heuse sumoworstelpartijen. Vandaag wil ik me zoals andere pelgrims beperken tot het typische gebed aan elke shinto-schrijn. Terwijl ik de precieze choreografie opzoek, arriveert een groepje Japanners om het goede voorbeeld te geven: een 5 yen-muntstuk offeren, tweemaal buigen, tweemaal in de handen klappen en nog een laatste keer buigen. Omdat ik mijn hoofd erbij moet houden, oogt mijn eerste poging nog wat geforceerd.

Genieten van een vegetarische maaltijd in Shukubo.

Dan moet stempelen me beter afgaan. In het vogelhuisachtige stempelhok dat vlakbij staat, zet ik enthousiast een eerste rode afdruk op mijn pelgrimsstempelkaart. Om vervolgens vast te stellen dat de afbeelding van de schrijn op zijn kop staat. Ook dit zal beter moeten.

Gelukkig rest er veel tijd om te oefenen, zeker voor wie een meerdaagse tocht begint. Die begint meteen met een steile klim richting Takahara of ’het dorp in de mist’. Wie het rustiger aan wil doen, kan een stevige etappe overslaan en vanuit Hosshinmon-oji vertrekken. Van hieruit is het een zeven kilometer lange wandeling – via onverharde paden en een streepje asfalt – richting het eerste doel: Kumano Hongu Taisha. In de naaldbossen onderweg passeer ik regelmatig een klein stenen beeldje van Jizo, de populaire godheid die reizigers en kinderen beschermt. Dat laatste verklaart waarom hij vaak een rood slabbetje om zijn nek heeft hangen.

Ultieme boost

Ik stuit op een Canadees koppel van in de vijftig dat de volledige 38 kilometer van Takijiri-Oji naar het Hongu Taisha-schrijn wandelt, inclusief enkele kuitenbijters die tot 700 meter hoogte gaan. „Dit is onze vierde dag”, zegt de vrouw opgewekt. De man is even de kluts kwijt. „Zijn het nu nóg vier dagen, of wandelen we vier dagen in totaal?” vraagt hij haar vermoeid. Waarna hij zich met een verontschuldigende glimlach tot mij richt. „Zij is de baas; zij heeft alles gepland.” Gelukkig voor hem is dit is hun laatste wandeldag.

Iets verderop wacht bovendien een dubbele opkikker. Eerst kom ik voorbij een oud vrouwtje in een zeldzaam dorpje langs de route. Achter haar ontrolt zich een landschap van theestruiken en groene, ’nooit eindigende’ bergen, zoals ze hier worden genoemd. Wanneer ze haar hand voor mij opent, blijken er snoepjes in te liggen. Een suikerstimulans voor de laatste kilometers. De ultieme boost volgt bij Fushiogami-oji, een hulpschrijn waar pelgrims vroeger op de knieën vielen en begonnen te bidden bij de allereerste blik op de enorme ’torii’-poort van het Hongu-schrijn. Ik moet goed kijken om de poort in het dal beneden te ontwaren, maar het doel is wel degelijk in zicht.

Wanneer ik na de afdaling pal voor het Hongu-schrijn sta, is het tafereel er een van rustgevende schoonheid. Tegen een achtergrond van donkergroene naaldbomen staan drie tempels met glooiende daken van goudbruine boomschors. Het enige geluid komt van pelgrims die aan de koorden met bellen schudden alvorens zich tot de goden te richten.

Ik zou bijna vergeten om de poort te bezoeken die daarnet nog als baken diende. Daarvoor moet ik de trap afdalen die naar de rivier leidt. Het is slechts een kleine, extra inspanning met als beloning ’s werelds hoogste ’torii’, 34 meter hoog en opgetrokken uit staal. De constructie herinnert eraan dat de Hongu-schrijn vroeger op deze zandbank in de rivier stond, totdat een zondvloed in 1889 de locatie verwoestte. Op de poort prijkt de driepotige kraai die volgens de legende de eerste keizer van Japan de weg door deze bergen toonde.

"Landschap van theestruiken en eindeloze groene bergen"

De rivier die hier stroomt – de Kumano-gawa – vormde in vroeger tijden een integraal onderdeel van de pelgrimsroute. Vandaag kun je nog altijd met een sampan het laatste stuk van de 40 kilometer naar de oceaan afvaren waar zich de Hayatama-schrijn bevindt. De gids drukt de passagiers op het hart hun fototoestellen en smartphones in plastiek te wikkelen ter bescherming tegen het water, maar de woeste rivierafdaling die ik me inbeeld, beperkt zich tot enkele gezapige stroomversnellingen die de stuurman routineus bedwingt.

Na mijn stempel bij de Hayatama-schrijn te hebben verzameld, zet ik koers richting het decor van een jaarlijks waanzinnig tafereel. Een halsbrekend steile trap van schijnbaar achteloos neergegooide stenen leidt naar een schrijn onder een vervaarlijk balancerende monoliet. Op deze plaats – Gotobiki-iwa – zouden de goden op aarde zijn neergedaald. Een originele manier om de honderden trappen weer naar beneden te nemen is om dat al rennend en met een brandende fakkel te doen. Dat gebeurt elk jaar en masse tijdens het vuurfestival in februari. Geen wonder dat er regelmatig gewonden vallen.

’Daimon-zaka’

Voor het ultieme plaatje is het wachten tot de laatste grote schrijn. Het begint al met het majestueuze pad ernaartoe, de ’Daimon-zaka’. Om deze wandeling tussen eeuwenoude ceders helemaal in stijl te doen, huren sommigen een kimono uit de Heian-periode. De echte beloning ligt achter het Naichi-schrijn: een onvergetelijk zicht op een vermiljoenen pagode met daarachter de hoogste waterval van Japan. Die waterval wordt hier vereerd, net als andere natuurfenomenen. Tel daarbij de shinto-schrijn en de boeddhistische tempel op die vredig naast elkaar staan en je krijgt een mooie illustratie van hoe diverse religies zijn vervloeid langs de Kumano Kodo.

Hiermee is de drievuldigheid bezocht, maar het zou zonde zijn het hierbij te laten. Een van de routes – de 70 kilometer lange Kohechi – leidt naar de berg Koyasan, waar de monnik Kukai in 816 het Shingon-boeddhisme neerplantte na een bezoek aan China. Met succes, want Koyasan groeide uit tot een heus tempeldorp. Van de ruim 2000 tempels die hier ooit stonden, blijven er 117 over. In 52 daarvan kun je iets uniek beleven: er overnachten, genieten van de vegetarische keuken, eventueel een kalligrafiesessie volgen en ’s ochtends aan het gebed deelnemen.

Het hoogtepunt van Koyasan is de indrukwekkende begraafplaats Okuno-in, een woud van metershoge ceders en met mos overgroeide tombes die rond het mausoleum van Kukai zijn gebouwd. Wie het aandurft, moet een nachtbezoek onder leiding van een monnik brengen. Bij het mausoleum – waarin Kukai nog altijd aan het mediteren zou zijn – zingt de monnik een mantra terwijl ik net als iedereen de ogen sluit en een wens doe. Een memorabel moment in het oranje licht van de rijen lantaarns onder het dak van de aangrenzende tempel.

Ryokan

Het is alvast even gedenkwaardig als een warmwaterbad dat zonder cameraploeg een heerlijke break vormt tussen al dat tempeljagen. Aan befaamde onsens gelukkig geen gebrek in het huis van de goden. Voor een bad dat je huid mooi zou moeten maken, is er het piepkleine Ryujin, een ideale stop op de weg naar Koyasan. De feodale heer Tokugawa Yorinobu bouwde hier in de 17e eeuw een buitenverblijf in de bocht van de rivier. Vandaag is dit de prestigieuze ryokan (traditionele herberg) Kamigoten, met binnen- én buitenbad.

In het water van Yunomine Onsen kun je samen met de locals ook eieren of bamboescheuten koken in een bron waaruit stinkende zwaveldampen opstijgen. Niets voor mij, denk ik, totdat ik me installeer voor het somptueuze diner in de ryokan Adumaya. Ik krijg lapjes rundvlees en groenten voorgeschoteld om zelf te koken in een potje met datzelfde onsenwater. Wanneer ik voldaan terugkeer naar mijn kamer is mijn futon-bed netjes opgemaakt, klaar voor een godenslaap.

Zo kom je er

KLM vliegt dagelijks rechtstreeks in elf uur naar Osaka. Vanuit Osaka gaat er een trein naar Tanabe, een populaire uitvalbasis voor de Kumano Kodo. Ter plaatse rijden bussen, al biedt een huurauto meer flexibiliteit. De ideale reisperiode is april-mei (lente) of oktober-november (herfst), met aangename temperaturen en de nodige kleurenpracht.

Slapen

Adumaya in Yunomine Onsen: vanaf 275 euro voor 2 personen, inclusief diner en ontbijt. kumanotravel.com

Kamigoten in Ryujin Onsen: vanaf 230 euro voor 2 personen, inclusief diner en ontbijt.

Een ’shukubo’ of tempelovernachting in Koyasan is te boeken via eng.shukubo.net

Meer informatie is te vinden op eng.visitwakayama.jp