BMW X7, de grootste SUV ooit

Groot, groter, grootst. Na de BMW X3 en X5 komt BMW met een nog grotere SUV: de BMW X7. Standaard een zevenzitter, maar naar wens leverbaar met zes zitplaatsen. De BMW X7 is een tegenhanger van auto's als de Mercedes-Benz GLS en de Cadillac Escalade.

Derde zitrij

De BMW X7 is 5.151 millimeter lang, 2.000 millimeter breed en 1.805 millimeter hoog. Binnen een wielbasis van 3.105 millimeter vindt BMW de ruimte voor zeven zitplaatsen. Optioneel mag de tweede zitrij met drie zitplaatsen wijken voor twee individuele comfortstoelen. Op de derde zitrij is volgens BMW ruimte genoeg voor volwassenen. Er is helemaal achterin bovendien gedacht aan een armsteun, bekerhouders en USB-poorten.

Bagageruimte

Alle stoelen zijn elektrisch verstelbaar en BMW werkt de stoelen standaard af met Vernasca-lederen bekleding. De achterklep opent in twee delen en geeft toegang tot een bagageruimte waarvan de inhoud varieert van 326 tot 2.120 liter. Uiteraard is de BMW X7 op diverse manieren te personaliseren. BMW levert onder meer een kant-en-klaar Design Pure Excellence pakket of M Sport-pakket. Daarnaast zijn er diverse BMW Individual-opties leverbaar.

Glazen afwerking

BMW levert standaard LED-verlichting met 300 meter lichtbereik. Optioneel installeert BMW laserverlichting met 600 meter lichtbereik. Wat is nog meer standaard? Nou, denk aan 20-inch lichtmetaal (21- en 22-inch optioneel), vier-zone-klimaatcontrole, sfeerverlichting en een panoramadak met drie secties. Zit er nog rek in de portemonnee, investeer dan in vijf-zone-klimaatcontrole, glazen afwerking van de transmissiepook, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System of het zogeheten Sky Lounge-panoramadak met meer dan 15.000 verlichte grafische patronen.

Luchtvering standaard

Ook standaard is luchtvering op zowel de vóór- als achteras en adaptieve wielophanging met elektronisch instelbare dempers. Optioneel levert BMW nog een Off-Road-pakket met de rijmodi xSand, xGravel, xRocks en xSnow. Het M Sport-differentieel is standaard op de BMW X7 M50d en optioneel verkrijgbaar op de BMW X7 xDrive50i en BMW X7 xDrive40i.

Motoren

De 462 pk sterke xDrive50i komt niet naar Europa. Wij krijgen hier wel de xDrive40i, xDrive30d en de M50d. De xDrive40i met zes-in-lijn benzinemotor heeft 340 pk en 450 Nm. De xDrive30d heeft zes-in-lijn dieselmotor met 265 pk en 620 Nm. De X7 M50d heeft eveneens een zes-in-lijn dieselmotor maar dan met 400 pk en maar liefst 760 Nm. Alle motoren zijn gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat.

Rijhulpsystemen

Uiteraard installeert BMW diverse rijhulpsystemen. De X7 is leverbaar met Active Cruise Control met Stop & Go functie, Driving Assistant Professional met stuurhulp en rijstrookassistent, Lane Change Warning en Lane Departure Warning, Lane Keeping Assistant en een botspreventiesysteem. Ook leverbaar is een BMW Head-Up Display.

12,3-inch displays

In het interieur bespeuren we verder twee 12,3-inch displays evenals het nieuwe BMW Operating System 7.0 met touchscreen, iDriveController, stuurwielbediening, stemsturing en gebarenbediening. De persoonlijke assistent is ook in de BMW X7 aanwezig. De productie van de nieuwe BMW X7 vindt plaats in het Noord-Amerikaanse Spartanburg, tevens de geboorteplaats van onder meer de X5. De marktintroductie van de X7 vindt plaats in maart 2019.