Filmrecensie: ’First man’ ✭✭✭✭

Ryan Gosling speelt Neil Armstrong in de nieuwe film van Damien Chazelle, met wie hij eerder de met zes Oscars bekroonde musical La La Land maakte. Schiep de regisseur destijds vooral sfeer met jazzmuziek, in First man doet hij dat met het geluid van bulderende raketmotoren, kreunend staal en het getik van analoge instrumenten. Zo propt hij ons als filmkijker bij Armstrong en zijn collega-astronauten in de claustrofobisch kleine capsule.

Wat dreef de aanvoerder van deze maanmissie? Gosling en Chazelle schetsen daar een mooi beeld van, waarbij ze zich ondermeer baseren op de gelijknamige biografie van schrijver James R. Hansen en op gesprekken met mensen die Armstrong goed hebben gekend. Claire Foy (The crown) voegt daar het perspectief van zijn toenmalige echtgenote Janet aan toe. Het tragische verlies van hun dochtertje door kanker speelt duidelijk een grote rol: zowel bij Armstrongs geslotenheid en zijn onderkoelde optreden wanneer dingen mis dreigen te gaan, als bij zijn verbetenheid om hoe dan ook te slagen.

Intussen laat de regisseur ons de uiterst riskante maanmissie en de al even gevaarlijke aanloop ernaartoe van dichtbij meemaken. Zonder weidse uitzichten, maar juist vanuit het beperkte gezichtsveld van deze pioniers, die zich op langgerekte bommen de ruimte in lieten schieten. Het zijn vooral die scènes die van First man een adembenemende ervaring maken.