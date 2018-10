Filmrecensie: ‘Vechtmeisje’ ✭✭✭

De jeugdfilm Vechtmeisje voert de druk op Bo (Aiko Beemsterboer) steeds verder op. Tot zij zich helemaal suf mept op een bokszak in de kickboksschool van haar nieuwe vriendin Joy (Noa Farinum). Knokken wil ze! Al maken trainer Cecilia (Immanuelle Grives) en haar rechterhand Jesse (Dioni Jurado-Gomez) het meisje al snel duidelijk dat je met ongebreidelde agressie niet ver komt in de ring.

Bo vecht vooral tegen zichzelf en haar gebrek aan controle. Bovendien blijkt haar nieuwe uitlaatklep ook een valkuil. Want als ze haar nieuw verworven vaardigheden op straat toepast, bezoedelt ze de kickbokssport.

In deze kruising tussen een familiedrama en een sportfilm met hindernissen, probeert regisseur Johan Timmers (Wonderbroeders) te veel verhaallijnen en vertrouwde genre-elementen met elkaar te combineren. Geen daarvan komt daardoor helemaal goed uit de verf. Al doet dat weinig af aan het veelbelovende talent vóór de camera: met name van Aiko Beemsterboer. Want zij vlamt.