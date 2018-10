Filmrecensie: ’Hell fest’ ✭✭

Het uitgangspunt van Hell Fest is simpel: een gemaskerde seriemoordenaar houdt huis in een themapark voor griezelfans. En omdat iedereen denkt dat zijn bloederige daden nep zijn en deel van het georganiseerde amusement, kan hij nog op applaus rekenen ook.

Studente Natalie (Amy Forsyth) begint echter te vermoeden dat er iets niet klopt. Als de moordenaar haar twijfel opmerkt, maakt hij haar en haar vriendengroepje tot zijn voornaamste doelwit. Vervolgens gaat het alleen nog maar om de volgorde waarin hij ze te pakken neemt. En om de manier waarop.

Gregory Plotkin deed voornamelijk ervaring op als editor en maakte in 2015 zijn regiedebuut met de teleurstellende formulefilm Paranormal activity: The ghost dimension. Ook dit keer laat hij geen beste indruk achter. De personages die hij opvoert, zijn even inwisselbaar als zijn schrikeffecten en dienen maar één doel: ze zijn er om te worden afgeslacht.

Toch weten zelfs die potentiële hoogtepunten in Hell Fest geen moment te verrassen. Voor een écht hels feestje blijft de hoop dan ook gevestigd op de nieuwe Halloween-film, die in ons land vanaf 1 november gaat draaien. Nog even wat griezelgeduld dus.