Filmrecensie: ’Mile 22’ ✭✭✭

Mile 22 mag dan een verzinsel zijn, het speelt intussen wel opzichtig leentjebuur bij The raid (2011), de tv-serie Homeland en Bergs eigen The Kingdom (2007). Zo heeft Iko Uwais - de Indonesische martial arts-ster uit The raid - een belangrijke rol. Als de Aziatische informant Li Noor heeft hij zijn toevlucht gezocht in de Amerikaanse ambassade in zijn land. Hij beweert over belangrijke informatie te beschikken waarmee aanslagen met kernwapens kunnen worden voorkomen. Alleen wil hij die cruciale gegevens pas prijsgeven als hij op een vliegtuig naar Amerika is gezet.

Voor die belangrijke klus worden agent James Silva (Mark Wahlberg) en zijn elite-team ingeschakeld. Silva, een veteraan op het gebied van uiterst geheime operaties, moet met zijn ’pakketje’ de 22 mijl zien te overbruggen die de ambassade scheidt van het dichtstbijzijnde vliegveld. Intussen schuwen de plaatselijke autoriteiten – door en door corrupt – geen middel om voor Lin Noors vertrek een stokje te steken.

Nog mazzel dat Silva’s pakketje zelf ook een flink robbertje kan vechten, want elke mijl moet zwaar knallend worden bevochten. Tot het reisgezelschap onderweg in een groot appartementencomplex belandt en de parallellen met de knok-scènes uit The raid helemaal onmiskenbaar worden. Mile 22 voelt daardoor steeds meer aan als amusante namaak. Ook als de regisseur aan het einde nog wat konijnen uit z’n hoge hoed tovert.