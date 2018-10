Filmrecensie: ’Studio 54’ ✭✭✭✩

Ian Schrager was van de twee grondleggers van de club altijd degene die zich op de achtergrond hield. In tegenstelling tot Rubell: die genoot van alle aandacht en stond geregeld bij de deur om als god van zijn zelfgeschapen discohemel te bepalen wie er naar binnen mocht. Beroemdheden hadden daarbij een streepje voor, want hun komst werd door hem publicitair uitgebuit. In archiefbeelden passeren velen van hen de revue: zelfs de piepjonge Michael Jackson, die bekent dat hij zich nergens zo vrij voelt als in Studio 54.

Schrager ontwikkelde zich na een gevangenisstraf voor belastingontduiking - die volgde op een politie-inval in de club - tot een succesvol hotelier. Maar zijn verhaal over Studio 54 deed hij nooit. Tot nu toe dan, al toont Tyrnauer zich daarbij niet een erg kritische ondervrager. Zijn documentaire is meer nostalgisch van aard en vangt een uniek moment in de tijd. Toen heel even alles mocht en alles kon.