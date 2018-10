Hoe gaat het met ... De Alpenzusjes

Zij namen het stokje over van de ’oude’ Alpenzusjes, van wie zangeres Carla Janssen-Langendijk (67) maar liefst 29 jaar (1980- 2009) een vaste waarde was. Carla werd die periode bijgestaan door een aantal wisselende collega’s en bracht nummers uit zoals Holarie setz mich auf dein Knie en Alpenstampers.

„Een fantastische tijd”, zegt Carla. „Het was altijd meteen feest als we ergens binnenkwamen. En alles wat erbij kwam: hitparadenoteringen en optredens in radio- en televisieprogramma’s zoals Op volle toeren.”

Het liefst was Carla nog lange tijd als Alpenzusje doorgegaan, maar haar man werd ernstig ziek. „Ik kon zijn verzorging niet langer met optreden combineren. Dan moet je een keus maken. Vijf jaar geleden is hij overleden.”

Hoewel dat na dertig jaar huwelijk natuurlijk heel verdrietig was, heeft zij de draad weer opgepakt. „Ik geniet zoveel mogelijk van het leven, samen met mijn kinderen en kleinkinderen. En ik vind het leuk dat er nog steeds Alpenzusjes optreden.” Carla heeft daartoe toestemming gegeven aan management Berk Music. „Fijn dat die naam niet in de vergetelheid raakt!”

Carla Janssen-Langendijk Ⓒ Eigen foto