7 x de juiste bestemming, maar het verkeerde land

Hij dacht een voordelig ticket naar Sydney, Australië te boeken, maar landde in Sydney, Nova Scotia (Canada). Een vervelende foutje. Daar zat hij... 17.000 kilometer verwijderd van zijn droombestemming met zijn slippers, zwembroek en zonnebril in het winterse Canada. Maar dit zijn niet de enige plaatsen die bij het boeken door elkaar gehaald kunnen worden.

1. Barcelona, Venezuela

Heb je per ongeluk een ticket geboekt naar Barcelona in Venezuela in plaats van Spanje? Dan heb je toch nog iets aan het Spaanse woordenboek in je bagage. De stadsgids is wel nutteloos want de Sagrada Familia en Parc Guell zul je er niet vinden. Er zijn gelukkig een aantal aanwijzingen waardoor het maken van deze vergissing niet vaak voorkomt: zo is de vluchttijd een stuk langer en ligt de prijs per ticket ook aanzienlijk hoger dan bij de gemiddelde vlucht naar Spanje.

2. Birmingham, Alabama (USA)

In iets meer dan een uur vlieg je van Amsterdam naar Birmingham. Tenminste, als je onderweg bent naar Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Het zou zomaar kunnen dat je een ticket boekt naar het vliegveld van de grote gelijknamige stad in Alabama, Verenigde Staten. Mocht je er toch belanden, dan is vervelen geen optie. Er is een levendige jazz-scene, een dierentuin, culinaire tours en nog veel meer.

3. Córdoba, Argentinië

Zowel Córdoba in Argentinië als Córdoba in Spanje zijn hoofdstad van een gelijknamige provincie. In de Spaanse stad wonen maar liefst 300.000 inwoners, maar Córdoba in Zuid Amerika telt zelfs meer dan 1.3 miljoen inwoners. De Argentijnse stad staat bekend om de Spaanse koloniale architectuur, terwijl de Spaanse stad juist bekend staat om de Islamitische en Romeinse architectuur.

4. Grenada, Benedenwindse Eilanden

Deze Caribische bestemming wordt nog wel eens verward met Granada in Spanje. Waar je in Granada - met een ‘a’ - Moorse paleizen en tapasbarretjes tegenkomt, vind je in Grenada - met een ‘e’ - witte stranden, palmbomen en salsa muziek. Het eiland staat bekend als ‘spice island’ omdat er nootmuskaat, foelie en cacao wordt verbouwd. Uiteraard kun je er ook lekker spicy eten!

5. Groningen, Suriname

Zoals bij veel landen met een koloniaal verleden vind je ook in Suriname verschillende plaatsen die vernoemd zijn naar steden of dorpen in het land van de koloniale bezetter. Zo kun je verblijven in de Pannekoekstraat in Groningen, roti eten in Alkmaar en zwemmen in de Surinamerivier bij Bergen op Zoom. Een vergissing maken bij het boeken van een reis ligt niet echt voor de hand, maar het is zeker verwarrend om deze plaatsnamen in deze tropische bestemmingen tegen te komen.

6. Ontario International Airport, California (USA)

Het vliegveld van Ontario ligt niet, zoals je wellicht zou verwachten, in Toronto of Ottawa… maar vlakbij Los Angeles. Het is vernoemd naar een klein stadje dat Ontario heet. Goed oppassen dus, bij het boeken van een reis, dat het juiste vliegveld op het ticket staat. Gaat het toch mis? Dan vlieg je in 6.5 uur naar de juiste luchthaven.

7. La Palma, Spanje

Drie Spaanse eiland-bestemmingen die vaak worden verward: het Canarische eiland La Palma, Palma de Mallorca (hoofdstad van het Spaanse eiland Mallorca) en Las Palmas, wat dan weer de hoofdstad is van het Canarische eiland Gran Canaria. Alle drie de eilanden zijn, zoals de namen al doen verklappen, begroeid met palmbomen die je meteen in een heerlijke vakantiesfeer brengen. Hangmat, sangria en een zonsondergang erbij… wat wil je nog meer?

Bron: VakantiePiraten