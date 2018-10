Polestar hoofdkantoor naast Volvo

Polestar Cube

Het nieuwe pand - de zogeheten Polestar Cube - is ontworpen door architecturenbureau Bornstein Lyckefors. Het pand symboliseert een 'guiding star', in de hoop dat Polestar een rooskleurige toekomst krijgt.

Polestar Production Centre komt in China

Polestar bouwt ondertussen in Chengdu door aan het Polestar Production Centre. Daar worden straks alle auto's gebouwd. Te beginnen met de Polestar: een 600 pk en 1.000 Nm sterke plug-inhybride sportcoupé. In Europa gaat de Polestar 1 minimaal 155.000 euro kosten. De auto kan 150 kilometer elektrisch rijden (theoretisch) dankzij een accupakket van 34 kWh.

Polestar 2 en 3

Polestar presenteert in 2019 al zijn tweede model die de voor de hand liggende naam Polestar 2 krijgt. Dit wordt een compacte volledig elektrische auto als tegenhanger van de Model 3. De Polestar 3, een elektrische SUV, staat daarna op het programma. De strategie van Polestar is kinderlijk eenvoudig. De Polestar 1 blijft de enige PHEV. Na de 1 wordt alles volledig elektrisch. Polestar is net als Volvo, Lynk & Co en Lotus onderdeel van het Chinese Geely.

