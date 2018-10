Roadtrip met Kever Cabriolet door Beierse en Oostenrijkse Alpen

Dag 1: Beierse meren

Uw trip start in München, na ontvangst wordt u begeleid naar de Volkswagen Kever Cabriolet waar u de komende dagen mee zult toeren. Op de eerste dag rijdt u langs de Isar en de Beierse meren Starnberger See, Staffelsee, Kochelsee, Walchensee en Eibsee. De bergpassen van het Wettersteinmassief en het Karwendelgebergte spelen de hoofdrol, nergens anders in Duitsland zijn de bergen zo indrukwekkend als in dit prachtige deel van het zuiden. Na een dag sturen kunt heerlijk ontspannen in het kuuroord van het hotel en sluit u de dag af met een vijfgangendiner in het bekroonde restaurant van Hotel Post.

Dag 2: Ammergau en kasteel Koning Ludwig II

De tweede dag rijdt u door de regio Ammergau, die bekendstaat om kasteel Neuschwanstein van Koning Ludwig II en de abdij van Ettal en Oberammergau. U heeft de mogelijkheid om deze bezienswaardigheden te bezoeken en kennis te maken met het werk van de plaatselijke houtsnijders en frescoschilders. Oberammergau staat ook bekend om zijn passiespelen. ’s Avonds is het diner wederom in het hotel.

Dag 3: Paleis Linderhoef en Franz Marc museum

Op de laatste dag combineert u het rijden in de Volkswagen Kever Cabriolet met een aantal culturele activiteiten, zoals een bezoek aan paleis Linderhof en het Franz Marc Museum. Het slot is het kleinste kasteel van de drie die in opdracht van koning Ludwig II werden gebouwd en is geheel in rococostijl ingericht. In de namiddag kunt u nog even lekker sturen en rijdt u langs de Starnberger See terug naar München.

Inbegrepen

• Nostalgic Volkswagen 1303 Cabriolet, inclusief verzekeringen (deze auto is geschikt voor twee volwassenen en twee kinderen)

• Twee nachten incl. ontbijt in Superior Hotel Post **** in Lermoos (toevoegen van kinderen op de kamer is op aanvraag mogelijk)

• 2 x 5-gangendiner

• Routeboek

• Welkomstgift

• Uw reis naar München is niet inbegrepen

Boeken en informatie

Kijk voor meer info en boekingen op: autovisie.nl/zugspitz-tour

Reisdata

Deze reis is op basis van beschikbaarheid elk moment te boeken.

Prijs

€ 575 p.p. op basis van 2 personen