Paling met bierlak

Receptuur Bierlak voor 4 personen:

Ingredienten :

100 gram [riet] suiker

½ dl water

1 dl bier

1 kaneelstokje

1 jeneverbes

Sap van 1 limoen

zout en peper

Bereiding:

Doe alle ingredienten in een pan, neem eerst de helft van het bier en voeg op het laatst het overige bier toe. Laat een uurtje op laag vuur trekken. Zeef de lak. Strijk de lak met een kwastje lauwwarm over de paling. In de koelkast zeker 3 maanden houdbaar.

