Getest: de 112E van J/Boat

Naast de 112 heeft J/Boats met de 97 en de 122 nog twee jachten met de toevoeging E. De populariteit 36 voeters was de reden om ook een E-versie in deze maat uit te brengen. Het zijn allemaal racers met een comfortabel interieur dat niet ten koste gaat van de prestaties.

J/Boats speelden een belangrijke rol bij innovatie van de jachtbouw. Al meer dan 30 jaar bouwt de werf van de familie Johnstone haar zeiljachten volgens de SCRIMP-methode, een polyester sandwich met schuimkern die onder vacuüm met hars wordt geïnjecteerd. De werf claimt dat de boot daardoor 15 % lichter en 20% stijver is dan ‘gewone’ polyester jachten. De constructie is werkelijk uitstekend en de lichte maar sterke constructie zorgt voor een uitstekende waardevastheid. Dat maakt de stevige prijs vanaf €218.000 voor deze 36 voeter zeker draaglijker.

De waterverplaatsing is ruim 5 ton, waarvan 1700 kilo (33 %) ballast in de kiel. De gietijzeren vin met loden bulb steekt 2,10 m diep. De mast maakt organisch deel uit van het interieur en rust op de kiel. De gangboorden zijn lekker breed, zodat je veilig naar het voordek kunt komen. Naast de opbouw zijn korte travellers voor de fok, maar ze zijn goed vanuit de kuip te verstellen. De grootschoot wordt op een bootbrede rail voor het stuurwiel gevoerd. Dat werkt prima.

Het interieur is licht en oogt warm door de notenhouten afwerking en twee langgerekte rompramen. In twee hutten zijn vier vaste slaapplaatsen en de kajuitbanken zijn breed genoeg om ook daar te kunnen slapen. De J/112E heeft een praktische kombuis met onder meer een half cardanisch tweepits fornuis met oven. De navigatiehoek aan bakboord heeft een goede zit, ook onder helling. Overzichtelijk is de monitoring van alle installaties via een touchscreen en een simpel instrumentenpaneel. De voorhut heeft twee openslaande serredeuren, zodat je daar heel veel licht en ruimte hebt. Er is een groot dakluik voor de ventilatie en er zijn twee kasten. Voor kleine spullen zijn zakken tegen de wand gemaakt.

Aan bakboord is een flinke natte ruimte met een laag simpel spoeltoilet. Douchen doe je met de uittrekslang van de wastafelkraan. Fijn is de doorstap naar de bakskist. Die ruimte is geschikt voor allerlei grote spullen, maar ook om natte zeilpakken uit te kunnen hangen. De motor is een 30 pk Volvo Penta met saildrive, compact onder de trap ingebouwd, maar van drie kanten goed te bereiken.

Racen zit in het DNA van J/Boats en de combinatie van lichte constructie, grote diepgang en enorm zeiloppervlak voorspelt ook voor de dit jacht een goede performance. De 112E heeft 65 m2 zeil aan de wind, downwind komt daar een asymmetrisch zeil van 120 m2 aan een uitschuifbare carbon boegspriet bij. De aluminium mast heeft massieve verstaging en een hydraulische achterstagspanner. Alle lieren en blokken kun je gerust overgedimensioneerd noemen.

Het is een jacht dat je met twee man stressloos kunt zeilen en het ligt opvallend stabiel onder helling. Alle schoten en lieren zijn uitstekend vanuit de kuip en zelfs de stuurplek te bedienen. De meeste 36 voeters hebben twee stuurwielen, deze heeft er maar een, een enorme carbon joekel en dat voelt heerlijk aan. De boot stuurt enorm direct, zonder dat je afgestraft wordt voor kleine onoplettendheden. Manoeuvreren, draaien, overstag en gijpen, het lijkt allemaal vanzelf te gaan. En wat is ie snel. Met 65 vierkante meter carbon laminaatzeilen pakt deze hardloper onmiddellijk vaart op en lijkt te blijven versnellen. Op de testdag met maximaal 12-15 knopen wind haalden we vrijwel continue snelheden rond 8 knopen. Met gennaker zouden we, zelfs met deze lichte wind, dubbele cijfers hebben gehaald. Niet voor niets won dit jacht het WK offshore. Comfortabel, dus in stijl. In een veld met louter Spartaanse racers, is dat een bijzondere prestatie.

Cijfer 8,5

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ***

Ergonomie ***

Vaareigenschappen *****

Prijs/Kwaliteit ****

Technische Specificaties

Lengte: 10,99 m.

Breedte: 3,60 m.

Diepgang: 2,10 m.

Waterverplaatsing: 5.125 kg

Zeilopp. a/d wind; 65m2

Motorisering: 30pk saildrive

Prijs vanaf: € 249.000

Meer info: www.messink.nl