Recept van de dag: pikante kabeljauw

Nodig voor vier personen:

• 4 kabeljauwfilets 200 gr met vel (andere witte vis mag natuurlijk ook!)

• 200 gr tomatenblokjes uit blik

• 1 teen knoflook, geperst

• 200 gr zongedroogde tomaten in reepjes

• 1 theel chilivlokken

• 2 eetl bieslook, geknipt

Bereiding:

Meng de tomatenblokjes met de in reepjes gesneden zongedroogde tomaten. Koop ze in de olie. Altijd lekkerder. Wil je heel, heel super goeie, Green Age. Beter kan niet. De knoflook erdoor, de extra olie, goed mengen, o ja, de chilivlokjes er ook door. Vis is gek op pittig.

Leg de visfilet met de velkant op de ingevette bakplaat. De oven staat op 190 °C? Mooi, dan de saus over de vis doen, zodat het allemaal goed bedekt is. Als de oven goed heet is, snel erin, kwartier wachten, misschien iets langer, vers geknipte bieslook er over en zo opdienen.

Dampende schaal geurige rijst erbij. Gladde aardappeltjes met wat boter en peterselie mag ook.

En de veelgevraagde biertip? Een Budels Herfstbock.