Miljoenste Skoda van de band gerold

Skoda Fabia

De één miljoenste auto van dit productiejaar is een Skoda Fabia 1.0 TSI in Moon White. De auto rolde deze week van de band in de fabriek in Mladá Boleslav. De Skoda Fabia is de tweede populairste auto van Skoda. De B-segmenter moet alleen de Octavia nog voor zich dulden.

Continue groei

Michael Oeljeklaus, Skoda-bestuurslid Productie en Logistiek: “We hebben de afgelopen jaren een continue groei doorgemaakt, zowel op het gebied van productie als verkopen. We passeren nu voor het vijfde jaar op rij de grens van een miljoen geproduceerde auto’s. Ook in 2019 zetten we ons groeistrategie door. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Skoda Scala.”

Keerzijde

Skoda verkoopt de laatste tijd veel compacte SUV’s, zoals de Karoq en de Kodiaq. Het succes heeft ook een keerzijde, want de levertijd van de Kodiaq is sterk opgelopen. Desondanks is Skoda op dreef.