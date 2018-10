Waarom is een konijn geen knaagdier?

Piet Hellemans: ,,Konijnen zijn haasachtigen (Lagomorpha) en vallen onder een andere orde van zoogdieren dan de knaagdieren (Rodentia).

Konijnen en hazen hebben wel veel overeenkomsten met knaagdieren. Ze hebben doorgroeiende snijtanden en bij sommige knaagdieren groeien de kiezen ook het hele leven door, maar ze hebben een andere ontstaanswijze. Tot de Romeinse tijd kwamen konijnen trouwens alleen in Spanje en Portugal voor. De Romeinen hebben ze naar de rest van Europa gebracht.

Knaagdieren zijn de grootste groep (orde) binnen de zoogdieren en komen bijna overal ter wereld voor. Soms zijn ze zelfs een plaag, net als huismuizen en ratten. Konijnen en cavia’s (een cavia is wél een knaagdier) hebben wel overeenkomsten in voedsel, vertering, bouw en gedrag, maar maken al zo’n 55 miljoen jaar een aparte ontwikkeling door. In 55 miljoen jaar kan een hoop gebeuren. Kijk online maar eens naar onze voorouders, de Plesiadapis (zusterorde van de primaten)!’’

