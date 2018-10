Zo krijg je een smerige flatscreen schoon

Toiletkrassen

Lida den Ouden: „Het leek me handig om de haren uit het opvangzeefje van de douche weg te spoelen in de toiletpot. Nu heb ik allemaal krassen in de toiletpot. Het lijken wel potloodstrepen. Het zijn geen beschadigingen, maar slechts verkleuringen. Hoe en waarmee kan ik deze verwijderen?”

Zamarra: „Dit soort krassen zie je ook weleens op servies, dat komt dan door de messen. Met een mild polijstmiddel als Staalfix of zilverpoets kun je de strepen wegpoetsen.”

Koperpoets

Teuni Bieshaar: „Ik heb een oude koperen, antiek bewerkte tabakspot. Deze pot is vaak gepoetst en nu zit er veel oude opgedroogde koperpoets tussen de figuurtjes op de pot.”

Zamarra: „Opnieuw poetsen zal de opgedroogde koperpoets weer losmaken en dan kun je het met een oude tandenborstel weghalen. Hardnekkige resten eventueel insmeren met een mengsel van half water, half schoonmaakazijn.”

Flatscreen

Bertjan: „Hoe reinig je een flatscreen tv-scherm? Als hij aanstaat zie je niets van het vuil, maar o wee als je de tv uitzet. Met water en/of een sopje kan niet en een doekje helpt niet.”

Zamarra: „Eigenlijk heb je alleen een heel licht vochtig microvezeldoekje nodig, dit haalt echt de vingerafdrukken weg. Nadrogen met een droogdoek en dan is de tv streepvrij.”

