Kom ontspannen in Parkhotel de Wiemsel

Parkhotel de Wiemsel is in de zomer van 2015 met veel liefde en individualiteit volledig gerenoveerd en opnieuw vormgegeven en ingericht. Unieke highlight is het uitgestrekte park rondom het gehele complex.

Bij het intreden van de duisternis geniet u van een buitengewoon pracht van licht in ons park. Iedere avond schitteren de 5.000 bomen en planten tijdens het ‘Park in het licht’.

Ruimte om te ademen, dat staat hier centraal en wordt ook weerspiegeld in de royale en ontspannen inrichting van de 56 kamers, junior suites en suites.

Verheugt u zich al op uw eigen plek in Parkhotel de Wiemsel? Alle kamers en suites bieden het allerbeste comfort en een aangename ambiance. Ze zijn voorzien van airconditioning, Nespresso koffiemachine, flatscreen TV en luxe badkamer met ruime inloopdouche met rainshower en afzonderlijk toilet. Alle suites beschikken over een zonneterras met een directe toegang tot één van onze tuinen. Vanuit uw bed genieten van het uitzicht op het groen - Heerlijk! Voelt u zich bij ons thuis? Dan hebben we alles goed gedaan!

Ultieme verwennerij

In Restaurant de Wanne worden met veel liefde en passie heerlijke gerechten bereid, zowel traditioneel klassiek als verrassend nieuwe interpretaties.

Spa & Wellness de Wiemsel biedt u een diversiteit aan ontspannende behandelingen en arrangementen. Hier wordt de definitie ’wellness’ in zijn geheel uitgevoerd.

Parkhotel de Wiemsel beschikt over een ruim binnenzwembad met sauna en Turks stoombad en bij moo weer kunt u zwemmen in het verwarmde buitenbad met zonneterras, omgeven door het groene, bloeiend parklandschap.

Inbegrepen

• Champagne als welkomstdrankje

• 2 nachten in luxe Superior kamer

• Uitgebreid ontbijtbuffet

• Een 3-gangen menu op de dag van aankomst

• Ontspannende massage (25 min.)

• Gebruik van Spa & Wellness met sauna, stoombad, ijsbron, solarium, fitness, binnen- en buitenzwembad met zonneterras

Reisperiode

Dagelijks t/m 31 maart 2019, m.u.v. feestdagen en wintersluiting van 15/1/19 tot 1/2/19

Reserveren

Ga naar parkhotel-dewiemsel.nl/telegraaf of bel met 0541 - 791010

Prijs

van € 279 voor € 239 per persoon