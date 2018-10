Vergeten stadsauto’s voor 5000 euro

Occasionselectie

Chevrolet Spark (2010 – ’14)

De Spark werd vooral verkocht om zijn opvallende uiterlijk. De 1.2-liter benzinemotor is goed voor een verbruik van 1 op 14. Volwassenen passen maar net achterin en de bagageruimte is met 170 liter zelfs ronduit krap. Het onderstel is vrij stug, wat het veercomfort beperkt. Op gaspedaal.nl blijkt dat er de nodige kleine Chevrolets te koop staan. We kiezen een gifgroene uit 2011 (28.000 km) bij een autobedrijf in Ridderkerk voor €4.950.

Daihatsu Cuore (2007 – ’13)

De Daihatsu is uit Europa verdwenen omdat de auto te goed was; er ging nooit iets stuk! De stadsauto is gevoelig voor zijwind, maar is ruim. Dankzij de verschuifbare achterbank vinden vier volwassenen moeiteloos een plekje aan boord. Op de snelweg rijd je er zomaar 1 op 18 mee!

Bij een autobedrijf in Bornerbroek stuiten we op een spierwitte 1.0 (2011, 58.000 km) voor €4.950.

Lancia Ypsilon (2003 – ’11)

Je valt voor de Ypsilon vanwege zijn bijzondere vormgeving en smaakvol afgewerkte interieur met fijne stoelen. De achterbank is wat krap, maar er is 215 liter bagageruimte voorhanden. De 1.2 liter benzinemotor rijdt gemiddeld 1 op 15. Voor dit budget moet je zoeken naar een fraai exemplaar. Wij tippen een lila metallic uitvoering (2011, 89.000 km) voor €4.950 bij een autobedrijf in Rotterdam.

Oordeel wegenwacht

Chevrolet Spark

Kwalitatief is de Spark behoorlijk goed, maar er zijn enkele kleinigheden bekend. Zo gaat het hoofdrelais weleens stuk, waardoor de motor niet meer wil starten. Als er aan zo’n onderdeel valt te komen, vervangt de Wegenwacht deze direct voor u. Een kapotte temperatuursensor komt ook voor. De motor start dan niet, maar de Wegenwacht kent een trucje.

Daihatsu Cuore

Echte euvels kennen we niet voor deze generatie Cuore. Bij hoge kilometerstanden komt het weleens voor dat de koppeling verontrustende geluiden gaat maken. Dat kan op zich geen kwaad; de koppeling is alleen aan vervanging toe.

Lancia Ypsilon

Van deze Ypsilon zijn enkele onschuldige euveltjes bekend. Een losse massakabel maakt de auto ’stroomdood’. Als de startmotor wel draait maar de motor slaat niet aan, dan kan dat weer door een ánder massakabeltje worden veroorzaakt. In beide gevallen herstelt de Wegenwacht dit ter plekke. Hetzelfde geldt voor bobines die de geest kunnen geven.

Ons advies

Kwalitatief is de Daihatsu de beste auto. Vanwege de lage gebruikskosten kun je bovendien niet of nauwelijks goedkoper autorijden.