Laguardia is een geweldig dorp. Mooi, oud, schilderachtig. De toeristen zijn naar hun hotel. Het stadje is weer van de Spanjaarden, of Basken. Ik sjouw wat rond om een café te vinden waar de bewoners ook heengaan. Er sluiten winkels, ik volg twee man die nog met de sleutels rammelen. Ze duiken een kroeg in. Kijk, dat had ik van buiten niet gezien. Slechts een heel klein raampje naar de straat. Er staan zeer simpele, maar heel lekkere tapas, of pintxo’s zoals ze hier zeggen, op de toonbank. Gewoon betalen, maar niet duur.