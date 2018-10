Maan: „Ik zit permanent in een achtbaan”

De pas 21-jarige Maan de Steenwinkel is inmiddels een professional die weet wat van haar wordt verwacht. Dus neemt zij een strak setje kleding mee naar de fotoshoot en spreekt ze zelf met fotograaf en visagist af. Alleen blijkt, ’s ochtends om tien uur, de door deze krant geregelde locatie onverwachts nog dicht.

Terwijl de verslaggeefster zich nerveus naar de afspraak spoedt, – staan ze daar verdikkeme met dreigende regen op straat voor een dichte deur! – heeft Maan er al het beste van gemaakt.

Visagist Marvin doet niet ingewikkeld en gaat simpelweg buiten met zijn make-upkist in de weer, terwijl de fotograaf op zoek gaat naar een mooie omgeving voor foto’s. Die is gemakkelijk te vinden langs het IJ. Het inmiddels toch geopende restaurant Pllek blijkt zo in de smaak te vallen dat Maan haar vriend, dj Tony (inclusief auto met tijgerprint), laat langskomen.

Even tijd voor een schaars rustmomentje; volgende week komt haar nieuwe EP Waar ga je heen uit, er wachten filmopnames en een clubtournee. Wat doet dat met je als achttienjarige, als je zomaar opeens als Kersverse Bekende Nederlander in de spotlights wordt gegooid?

Je bent achttien, je wint The voice of Holland. Confetti, champagne, spotlights, wild in de lucht zoenende Bekende Nederlanders, je bent opeens De Ster. Dan vind je jezelf na een paar maanden terug op een aftands podium voor een hossende dronken massa in tja, wat zullen we eens zeggen...

„Schubbehutterveen?”

Bijvoorbeeld! Denk je dan niet: is dit het nu?

„Nee, eigenlijk niet. Langzamerhand is het simpelweg mijn werk geworden. Natuurlijk zijn er dagen dat ik denk: Yes, ik sta op Pinkpop! Wat bereik ik veel in korte tijd! Maar veel vaker sta ik inderdaad ook in een klein dorpje in een feesttent met allemaal dronken mensen. Het voordeel is dat je juist daardoor extra van die supertoffe hoogtepunten blijft genieten. Als je alleen die hoogtepunten zou hebben, wordt dat uiteindelijk ook gewoon en dus saai. Bovendien ben ik nu al twee jaar aan het optreden en leer ik om keuzes te maken. In het begin vond ik alles leuk en pakte ik echt alles aan, nu niet meer.”

Wat doe je niet meer?

„Ik ga liever niet naar evenementen of zalen waar helemaal geen aandacht voor mijn optreden is, waar iedereen er maar doorheen staat te kletsen en ik eigenlijk niets meer ben dan achtergrondmuziek. Verder vind ik die afwisseling eigenlijk wel leuk. De ene avond de Ziggo Dome en de volgende avond een privéfeest met maar dertig mensen.”

Hoe zou je je leven op dit moment omschrijven?

„Een achtbaan. Er zit totaal geen ritme in. Geen rust, reinheid en regelmaat. Want ik heb geen werkdagen van negen tot vijf. De ene keer heel vroeg op en om zeven uur op de radio, de volgende keer optreden tot twee uur ’s nachts en dan de studio in, dan weer een zakelijke meeting. Eén keer per week heb ik een vrije dag, maar het liefst zou ik er twee hebben. Want ook al ben ik vrij, via de telefoon gaat alles door. Mailtjes, berichtjes, verzoeken. Het is moeilijk om daar tijdens een vrije dag echt afstand van te nemen. Dat is een uitdaging.”

Wat zijn nog meer uitdagingen?

„Hoelang blijf je populair? Dat is een uitdaging. Maak ik nog steeds dingen die ik zelf tof vindt? En slaat dat aan bij het publiek? Hoeveel mensen gaan me het komende jaar boeken? En de jaren daarna? Daar heb ik natuurlijk geen enkele zekerheid over. Allemaal uitdagingen.”

Is het ook eng? Om opeens op die middenstip te staan en alle verwachtingen te moeten waarmaken?

„Ik doe het niet alleen, ik heb gelukkig een team. Maar ik heb na het winnen van The voice natuurlijk een onverwachte spoedcursus ’snel volwassen worden’ voor de kiezen gekregen, inclusief zelfstandig wonen in Amsterdam. Ik ben een bedrijf geworden en dat is best apart. De platenmaatschappij, een tourmanager, een manager, een geluidsman, producers, pr: allemaal zijn ze bezig met het product Maan. Met mij dus.”

Ⓒ Andreas Terlaak

Vroeger gingen mensen eerst een paar jaar zingen en optreden en werden ze langzamerhand bekend. Jij bent opeens zonder ervaring en zonder repertoire de Bekende Zangeres Maan. Voel je druk om dat in te vullen?

„In het begin niet, want ik wist niet beter. Pas later komt de angst: maar wat als niemand me over twee maanden meer kent? Je moet populair blíjven. Tenminste, dat ben ik wel van plan. Daarom zei ik in het begin ook op alles ja, op elk optreden, interview, televisieshow. Overal m’n gezicht laten zien zodat het publiek me niet zou vergeten.”

Volgende week komt je nieuwe EP uit, een album met acht nummers. Wat vinden we daarin van jou terug?

„Mijn verliefdheid van het moment! Ik leef natuurlijk op een roze wolk met Tony. Daarom is het goed dat ik voor deze EP met Anouk en Paul Sinha heb samengewerkt. Zij zitten weer in een heel andere vibe. Want het moet natuurlijk niet alleen maar zoetsappig zijn.”

Zou je niet meer ruimte en tijd moeten nemen om met muziek máken bezig te zijn?

„In de studio schrijf en bedenk ik al steeds meer mee, maar dat is een proces. Het is niet zo dat ik elke minuut van de dag met nummers en/of muziek bezig ben. Weet je: ik heb het hartstikke druk. In februari begint een clubtour waarin ik nummers van de EP ga zingen en ik heb binnenkort opnames voor de film De club van lelijke kinderen. Ik vond het echt een eer dat ik daarvoor ben gevraagd en het is een droom om nog eens in een film te acteren. Ik was stomverbaasd dat ik na de auditie groen licht kreeg, ik heb namelijk niet meer ervaring dan een schoolmusical. Allemaal geweldig leuk om te doen, maar ik ben 21 en in mijn schaarse vrije tijd wil ik ook weleens gewoon bijkletsen met vrienden.”

Maar is het überhaupt iets wat je wilt, muziek maken, of gaat het je alleen om het optreden zelf?

„Zeker niet. Ik wil beslist eens helemaal alleen een nummer schrijven. Nu heb ik nog andere mensen zoals Paul en Anouk nodig om het naar een hoger niveau te tillen, daar ben ik heel eerlijk in.”

Hoe zie je jezelf over vijf jaar?

„Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik leef bij de dag. Ik kijk wel naar Dua Lipa, ik ben enorm fan van haar. Zij is in twee jaar van relatief kleine zangeres naar wereldartiest gegaan, dus dat is een voorbeeld. Ik wil ooit heel graag eens de Ziggo Dome in vijf minuten uitverkopen!

Ik twijfel nog zo over wat ik wil. Wil ik in Nederland blijven, wil ik naar het buitenland? Voor deze EP heb ik voor een Nederlands repertoire gekozen, dat beviel me heel goed. Vroeger dacht ik: oh, ik wil zoals Beyonce worden en dan de hele wereld over! Maar nu weet ik dat niet meer zo zeker. Ik vind mijn leven nu eigenlijk al zo druk en veel, laat staan als je zoveel moet reizen.”

Er is een hooggespannen verwachtingspatroon van jou en je wordt nogal eens onder een vergrootglas gelegd. Dan is er kritiek op je repertoire of op het ontbreken van een duidelijke eigen stijl. Denk je weleens: hou op, ik ben pas 21?

„Ik zoek zelf de media op en dan weet je dat je reacties kunt krijgen die niet altijd leuk zijn. Ik zou ook bij een underground-bandje kunnen gaan zingen dat nooit op televisie komt, dan krijg je ook nooit akelig commentaar! Maar daar kies ik niet voor. Natuurlijk voel ik een bepaalde druk en wil ik het graag goed doen.

Begin dit jaar stond ik op Noorderslag en ik wist dat daar veel recensenten en bookers voor andere festivals waren. Dan ga je er extra tegenaan en weet je: nu moet ik het laten zien. Aan de andere kant besef ik na twee jaar ook dat mensen heel veel kunnen zeggen en roepen en je het meeste commentaar van je moet laten afglijden.”

Dat kon je in het begin niet.

„Nee. Ik ben een heel gevoelig meisje.”

Wat kwam het hardst aan? Je kreeg vorige week weer eens half Twitter over je heen nadat je bij DWDD Het dorp vertolkte.

„Dat mensen allemaal dingen van je vinden zonder dat ze je persoonlijk kennen. Bovendien wil ik graag aardig en tof worden gevonden. Als ik op sociale media na een televisie-optreden voor ’duffe muts’ werd uitgemaakt, ging ik er serieus over nadenken wat ik verkeerd had gedaan. Terwijl zo’n commentaar vervolgens afkomstig bleek van een anonieme twitteraar met een foto van een schaap. Nu denk ik: boeien. Ik zoek ook niet meer op wat er over me wordt gezegd. Zonde van mijn energie. Hoewel ik het bizar blijf vinden dat volstrekt onbekenden zich zo met mij bezighouden.”

Radio 538 stuurde een streaker op je af en je barstte in huilen uit. Spijt het je hoe je daarmee bent omgegaan?

„Ik wil daar niet meer over praten. Dat heb ik afgesloten.”

Je hebt gymnasium gedaan en had een voorkeur voor een studie psychologie. Heb je er, bijvoorbeeld na zo’n 538-moment, weleens spijt van dat je die weg niet bent ingeslagen?

„Nee, want dat kan ik altijd nog doen. Dat geeft wel een bepaalde rust. Maar ik heb geen plan B. Ik had na het gymnasium juist een tussenjaar genomen om het in de muziek te proberen. Door The Voice is dat extreem goed gelukt, dus inmiddels zit ik al in mijn derde tussenjaar. Ik vind de hele muziek- en televisiewereld erg interessant. Stel dat zingen uiteindelijk niet lukt, misschien dat ik dan iets anders in dat wereldje kan doen. Maar daar ga ik nog niet van uit. Ik zou weleens een dag per week in de Appie willen werken om extra te beseffen dat wat ik nu aan het doen ben, heel geweldig is. Want zelfs zes keer per week optreden is inmiddels normaal geworden.”

Er wordt je nog weleens verweten dat je geen eigen stijl hebt, dat je heen en weer zwabbert tussen genres. Wat vind je daarvan?

„Ik hoop gewoon dat ik nog een lange tijd kan doen waar ik op dat moment zin in heb en dat ik niet hoef te kiezen. Ik wil alle mogelijkheden openhouden. Waarom zou ik mezelf beperken?”

Valt de zangeres annex het product Maan naadloos samen met de persoon Maan?

„Ja, helemaal. Natuurlijk, als ik op het podium sta voel ik me artiest, inclusief hoge hakken en nepwimpers, let’s go. Maar ook daarin wil ik heel echt zijn. Als ik een fout tijdens het optreden maak, zeg ik dat ook gewoon. Ik wil het liefst dat het publiek zich met mij kan identificeren. Geen afstand.”

Je hebt een ’Maanhang’ en aan de andere kant zijn er mensen ’Maanziek’. Je hebt een ideale naam voor een artiest.

„Ik ben altijd heel blij geweest met mijn naam, ook als kind. Mijn broer heet Storm. Er zijn fans die een maan op hun arm laten tatoeëren en er worden kinderen naar mij vernoemd. Sta ik na een optreden opeens met een baby Maan op de arm. Er heeft trouwens ook een man zijn vriendin ten huwelijk gevraagd tijdens mijn optreden. Dat zijn bizarre dingen, dat je blijkbaar zo’n invloed hebt op mensen.”

Je hebt zelfs een keer een onderbroek naar je hoofd gekregen.

„Haha! Dat was tijdens een optreden bij Defensie, allemaal van die legermannen. Megaleuk wel. Een van hen gooide een mannelijke boxer met zijn 06-nummer naar me toe. Mijn tourmanager heeft hem netjes voor me bewaard, maar ik heb hem toch maar weggegooid.”

Is je vriend, dj Tony Junior, niet bang meneer Maan te worden?

„Nee hoor, hij is zelf een bekende dj. Maar bekend zijn boeit ons niet zo. Als we samenzijn, praten we zelfs nauwelijks over het vak, daar zijn we al zoveel mee bezig.”

Wat vind je eigenlijk van je eigen zangkwaliteiten?

„Ik vind het altijd héél moeilijk om mezelf terug te horen. Het verschilt zo. Ik kan ook mijn optredens tijdens The Voice niet terugzien. Dan denk ik: hoe heb ik daar ooit kunnen winnen?! Ik zou dat nu op een heel andere manier hebben gedaan. Mijn uitspraak, mimiek, overtuigingskracht, het had allemaal zoveel beter gekund.”

Voel je de druk om een hit te maken?

„Je moet zelf achter een nummer staan en het leuk vinden om te zingen en uit te brengen. Wat het doet, is een tweede. Natuurlijk wil ik graag dat het op de radio en op goede Spotify-lijsten komt. Maar ik wil er niet te hoge verwachtingen aan hangen. De kans dat het een hit wordt, is kleiner dan de kans dat het niet scoort.”

Twijfel alom. Ben je nog steeds bang om een eendagsvlieg te zijn?

„Hmm... Het zal nog wel even duren voordat dat echt helemaal over is, denk ik.”