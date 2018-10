Zangeres Maan kreeg onderbroek naar hoofd geslingerd

„Haha, het was echt megaleuk met al die legermannen. Die onderbroek heeft mijn tourmanager netjes voor me bewaard, maar ik heb ’m toch maar weggegooid...”, lacht Maan.

Toch kijkt ze soms nog op wat voor invloed ze op mensen kan hebben. „Sommigen tatoeëren een maan op hun lichaam en er worden kinderen naar mij vernoemd! Sta ik na een optreden ineens met een baby Maan op de arm. Er heeft trouwens ook een man zijn vriendin ten huwelijk gevraagd tijdens mijn optreden. Bizarre dingen allemaal.”

