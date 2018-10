Oostenrijk zit met groot tekort aan wintersport-instructeurs

Voor een skileraar uit de Hollandse polder echt aan de slag kan, volgt nog een elf-daagse cursus in de bergen en een examen.

Menig kind wil ’later’ brandweerman, verpleegster of piloot worden. Het gros belandt echter weinig heroïsch op de steiger of achter een beeldscherm. Nu boerenzonen in de Alpen hun lange latten massaal aan de wilgen hangen, komt er een droombaan bij in Nederland: ski- en snowboardleraar. Van de bankbalie naar de Oostenrijkse sneeuw: „Sommigen denken dat ik in een midlifecrisis zit.”