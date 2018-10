Oproep: gaat u elk jaar naar hetzelfde wintersportadres of varieert u liever?

Sommigen zweren bij hun faroriete wintersportgebied en willen niets anders meer. Schuift u ieder jaar getrouw weer aan in de rij van de stoeltjeslift om van die oude vertrouwde skipiste af te zoëven? Om vervolgens een borreltje te drinken in uw favoriete ’paraplubarretje’ en te overnachten in het voor u o zo bekende pension of hotel? Wat maakt het dat u hier steeds weer naar terugkeert?

Of gaat u liever voor variatie en verkent u ieder seizoen een ander skigebied en bijbehorende accommodatie? Niets fijner dan het ene seizoen van de Zwitserse Alpen af te glijden om de volgende keer de Franse te verkennen. Wat brengt deze manier van wintersporten u?

Stuur uw reactie aan check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op dit onderwerp in ons magazine VRIJ.