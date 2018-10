Zo geef je afgedankte spullen een nieuw leven

1. Oude kleding, batterijen, statiegeldflessen en oud papier recyclet u waarschijnlijk al. Maar u kunt nog meer inleveren, bijvoorbeeld oude brillen. Lever ze in bij een Pearle opticien die uw oude montuur een nieuw leven in Congo geeft.

2. Een oude kattenbak, dierenmand of dierenspeelgoed is welkom bij de dierenopvang. Ook zakken dierenvoeding, kattengrit en vlooienshampoo kunt u daar vaak kwijt. Het is verstandig om eerst te informeren waar behoefte aan is.

3. Hebt u winterkleding, handdoeken, dekens of zelfs slaapzakken over? Doneer ze aan de plaatselijke daklozenopvang.

4. Uw oude telefoon of cartridges kunt u inleveren bij een van de duizend Eeko inzamelpunten in banken, apotheken, kringloopwinkels en AH. De opbrengst gaat naar een goed doel zoals CliniClowns of Hulphond Nederland.

5. Heeft u een roestige heggenschaar of nijptang over? De stichting Gered Gereedschap knapt ze op en stuurt ze naar Afrika. U kunt de spullen naar een van de 36 inzameladressen brengen, te vinden op geredgereedschap.nl/waar-vind-je-ons/inzamelpunten.

