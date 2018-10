Extreme dierenliefde

Van kruipers naar vliegers

Reptielen moesten onlangs voor vogels wijken in het huis van de 31-jarige Dave Grandia en zijn vriendin Cindy in Schagen. Zij delen hun woning nu met 2 papegaaien, een kaketoe, 3 sphynx- en 2 munchkin-katten, 2 honden en een verdwaalde vogelspin. „Het zou niet best zijn als -ie echt zou verdwalen, het is nogal een chagrijn.”

Het stel heeft zijn schorpioenen, vogelspinnen, slangen en witbuikegels verruild voor dieren met een hoger aaibaarheidsgehalte. Dave: „Het ging me aan het hart, maar ik ben heen voorstander van kooien. Mijn vogels krijgen een eigen kamer met bomen en de hele mikmak.” Hij neemt ze graag mee op pad. „Gewoon op de hand of in een speciale rugzak met een stok en doorzichtige klep. Dan kunnen ze lekker chillen en naar buiten turen.”

"Mijn vogelspin is nogal een chagrijn"

Compleet dierenpark

Met liefst 9000 vierkante meter hebben de 41-jarige Hylke Walters en haar man Sander (50) in Bergambacht tot hun beschikking bij hun nieuwe huis. Des te meer ruimte voor de beestenboel. „Dat komt ervan als je je kind niet met dieren laat opgroeien”, lacht Hylke Walters. „Daarom ben ik helemaal losgeslagen. Sander en ik hebben een hond, 3 katten, 2 minipaardjes, 3 geiten, 4 reuzenkippen, 3 eenden, 2 kuikens, een papegaai, een Vlaamse reus en een tamme zwaan rondlopen. Twee minikoeien en wat ezeltjes staan op de planning. Oh, en een paar schapen aangezien we sinds kort die grote lap grond moeten onderhouden. Daar kunnen we wel een paar grazers gebruiken!”

„Toch zoekt een aantal dieren vaak de gezelligheid binnenshuis op. Zo slaapt Guus bij ons op een dekentje en laat hij zich graag aaien. Guus heeft een speciaal plekje in ons hart. Uitgebroed bij onze buren, maar hij koos ons als opvoeders.”

Hylke Walters en Sander

"Voor mijn droom, een uil, hebben we een tuin nodig"

Slaapkamers vol

Het is een wonder dat Francien Blonden (24) en haar vriend Mike (25) nog in hun appartement in Beverwijk passen. Twee van de drie slaapkamers zijn gevuld met dieren. Het ene dient als frettenverblijf, het ander staat vol met reptielen. „Ik heb mijn terraria gevuld met 12 slangen, 6 luipaardgekko’s, een stekelstaartvaraan en een witbuikegel”, glundert Francien. „De woonkamer delen we met onze twee honden, drie katten, drie vogels en een konijn. Het merendeel was er al voordat Mike bij me introk. Hij tolereert ze. Zolang ze maar niet bij ons in bed slapen, haha! Soms grijpt kat Baco zijn kans op de slaapkamer in te sluipen. Ach, die kan wel een potje breken, want hij is stiekem mijn favoriet. Mike is meer van de egel. Een papegaai staat nog hoog op mijn verlanglijstje en ik wil graag een nerts en een stinkdier. Mijn ultieme droom is een uil. Maar daar hebben we toch echt een tuin voor nodig!”

Francien Monden samen met vriend Mike

Kleurrijke zang

Nooit heeft Alois van Mingeroet (72) zonder gevleugelde vrienden geleefd. Hij en zijn vrouw Netty (70) uit Fijnaart delen dezelfde passie: zangvogels. Samen hebben ze er wel vijftig. "Van Mexicaanse roodmussen tot groenlingen en een aantal bastaarden. Zolang ze mooi zingen, zijn we tevreden. Zij blijkbaar ook. Ze leven buiten in een riante volière, elke soort heeft zijn eigen afdeling. Mijn vader had vroeger al duiven.”

„Netty en ik hebben het meer op zangvogeltjes omdat ze kleurrijk zijn en bijzonder gemakkelijk te verzorgen. Samen trekken we regelmatig de natuur in. Terwijl ik fotografeer, volgt zij me met de verrekijker. Gezellig. Ook ben ik keurmeester op nationaal en internationaal niveau. Na de wereldshow in januari houd ik het voor gezien en ga ik enkel thuis nog genieten. Van Netty en van de vogeltjes."

Alois van Mingeroet