Scherven brengen wel degelijk geluk

Wanneer iets kapot gaat of breekt, zijn we geneigd alles aan elkaar te lijmen op een manier dat niemand de breuken meer ziet. Niets gebeurd, niets aan de hand.

Maar het kan ook anders, beschrijft auteur Céline Santini in Kintsugi, De schoonheid van emotionele scherven. Hierbij worden de scheuren in een object met gouden verf ingekleurd. „Zo laat je zien dat er ooit een breuk is geweest, maar dat deze het ding juist siert.”

Deze wijze van restauratie is volgens Santini een metafoor voor hoe wij met tegenslag en hartenzeer zouden moeten omgaan. „Niemand is na een traumatische gebeurtenis nog dezelfde persoon als daarvoor en dat moet je ook niet willen. Hoe verdrietig en pijnlijk een verlies of breuk soms kan zijn, je komt er altijd sterker en wijzer uit. Kintsugi leert dat die littekens je juist sieren.”

Denk niet dat we dankzij kintsugi onze pijn en verdriet snel achter ons kunnen laten. Je kunt een verwerkingsproces niet overhaasten. Santini: „Het rouwproces kan nog altijd één of twee jaar duren. Maar in die tijd heb je de keuze om het met je mee te dragen als iets dat bij je hoort en dat je als persoon vormt. De lessen die je uit een traumatische ervaring trekt, zijn vaak heel waardevol. Mijn twee scheidingen waren bijvoorbeeld erg pijnlijk, maar ik ben er een stuk zelfverzekerder uitgekomen.”

"Sterker na breuk volgens Japanse kunst kintsugi"

„Tijd heelt wonden, zeggen ze altijd, maar je kunt tijd niet al het werk laten doen,” legt de schrijfster uit. „Sommige mensen blijven jarenlang in het intense verdriet om hun overleden ouders hangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling Daarom moeten we alles dat in een moeilijke tijd voor enige verlichting zorgt, dat ook maar iets van de pijn wegneemt, met beide handen aanpakken.”

Hier is echter ook sprake van een soort tegenstelling. Aan de ene kant moeten we geduld hebben en de tijd nemen om ons leed te verwerken, aan de andere kant wordt van ons verwacht dat we een actieve houding aannemen. „Besef dat anderen niet verantwoordelijk voor jouw geluk zijn, want dat ben je zelf. Net zoals je de helingskracht na een moeilijke periode zelf in de hand hebt.”

Accepteer de schoonheid van de gebroken stukken, is ook de boodschap van kintsugi. Je kunt opnieuw gelukkig worden, zij het in een andere vorm. Je overleeft niet alleen, je komt er beter uit.

Céline Santini tekent aan: „Het leven wordt moeilijker door tegenslag, maar in zekere zin ook spannender. Probeer problemen ook als een soort cadeau te zien.”

„Iedereen krijgt vroeg of laat moeilijke momenten. Het is beter om te accepteren dat ze jouw leven veranderen. Je draagt ze met trots en benadrukt ze met een ’gouden randje’, net als bij kintsugi.”

Gele krammen

Kintsugi (of kintsukuroi) is Japans voor gouden herstelling. Volgens de legende stuurde de Japanse shogun Ashikaga Yoshimasa in de 15e eeuw een gebroken kom naar China ter reparatie. Maanden later kreeg hij deze kom gehecht met gele krammen terug. Niet erg mooi, vond de shogun. Hij gaf zijn ambachtslieden de opdracht om een mooiere oplossing te vinden waarmee kintsugi was geboren.