Dit zijn de leukste adresjes in Hoorn

SHOPPEN

Handgemaakt

Bij cadeauwinkel Pand 12 (foto 5) lonken prachtige kaarsen in de etalage. Eenmaal binnen word je hebberig van alle keramiek en woondecoraties. Alles wordt met de hand vervaardigd door mensen met een beperking. Mooi initiatief!

Breed 22-24

Straatjes

Echt shoppen doe je in de Hoornse Straatjes (foto 1). Tussen de twee kerken in het centrum richting de Roode Steen en het Havenkwartier vind je, verspreid over zeven straatjes, ambachtelijke speciaalzaken en gezellige restaurantjes.

Hoornsestraatjes.nl

Kinderspul

Vorige maand opende Bikkel & Boet de deuren. Hier kunt u terecht voor allerlei kinderspullen zoals duurzame kleding en (houten) speelgoed van merken als Olstheimer en Noodoll. Onmogelijk om deze winkel met lege handen te verlaten.

Nieuwsteeg 45

"Bol van historische schatten"

DOEN

Halve Maen

In een stad waar de zee eeuwenlang een belangrijke rol speelde, mag een bezoek aan het nagebouwde VOC-schip

Halve Maen niet ontbreken. De bemanning vertelt over de rijke geschiedenis. Bloedstollende verhalen over ontdekkingsreizen, zeegevechten, scheurbuik en stormen. Bijzonder: meezeilen over het Markermeer behoort ook tot de mogelijkheid.

halvemaenhoorn.nl

Nostalgie

Hoe woonden onze (groot)ouders en hoe zag het interieur eruit? Waar speelden ze mee? Wat was er toentertijd op radio en televisie? Een greep van wat je allemaal opsteekt in het Museum van de Twintigste Eeuw (foto 3). Naast de vaste nostalgische tentoonstelling zijn er ook drie flinke zalen met wisselende exposities.

Krententuin 24

Stoom afblazen

Terwijl de stoker de kolen op het vuur gooit, is het wachten op het fluitsignaal van de stoomloomlocotief. Stap aan boord van de stoomtram (foto 2) en beleef een historisch avontuur! Een spoorweg uit 1887 verbindt Hoorn met Medemblik en Enkhuizen. Een leuke manier om deze plaatsen per tram te bezoeken.

stoomtram.nl

Dubbel feest

Wie van een feestje houdt, brengt een bezoek aan de Dubbele Buurt. In dit gezellige straatje vind je sfeervolle kroegjes en worden regelmatig evenementen georganiseerd. Tijdens de beroemde kermis van Hoorn staat de buurt dubbel op z’n kop!

GENIETEN

Begrip

Onder het motto ‘bij goede wijn hoort goed eten’ worden verrukkelijke gerechten geserveerd bij de 85 verschillende wijnen van Vinck. Dit Wijn & Spijshuis is sinds vijf jaar een begrip in Hoorn. Laat je verrassen door gastronoom-sommelier Jorien Pieters.

Roode Steen 11

To go

La Bottega del Gusto is Hoorns nieuwste Italiaanse aanwinst. Deze traiteur heeft de lekkerste pasta’s, pizza’s en antipasti. Vooral de huisgemaakte ravioli met aubergine en ricotta is niet te versmaden.

Breed 42

Borreltijd

Na een middagje shoppen verdien je wel een borrel. Plof neer op het terras van Restaurant ’d Oude Waegh (foto 4), maar binnen zit je minstens zo lekker. Een mooie entourage en smaakvolle (borrel)hapjes. Met blokjes oude Beemsterkaas en ossenworst smaakt dat biertje nét even lekkerder.

oudewaegh.nl

Bioburgers

De eigenaar van Burger Hoorn heeft een stukje New York naar Noord-Holland gehaald. In de Big Apple heeft hij zich laten inspireren en sindsdien bakt hij biologische burgers van formaat. Er komt geen gist of E-nummer aan te pas. Probeer de Maya Burger van peulvruchten.

burgers-hoorn.nl

OVERNACHTEN

De bak in

Overnachten in het Gevangenishotel op het Oostereiland is beslist geen straf. Op de benedenverdieping tref je ’De Sluis’, een gang met elf cellen omgebouwd tot hotelkamers.

Je proeft er de bajessfeer, maar je cel voldoet gelukkig aan de normen van een hotelkamer. Toch behoefte aan meer ruimte? Dan zijn er nog 14 riantere kamers.

gevangenishotelhoorn.nl

Graaf van Hoorn

De Graaf van Hoorn is ’boutique guesthouse’ met 2 loftkamers en 2 suites. Laat je in de watten leggen door Lindy en Ralph en schuif op zondag aan bij de Tafel van Graaf voor een driegangendiner.

graafvanhoorn.nl

Zo kom je er

De meeste hotspots bevinden zich in de binnenstad. Met de trein? Dan wandel je vanaf het station zó het centrum in. Met de auto ben je er vanaf Utrecht in een uur. Je rijdt dan via de A2, A10, A8 en de A7. Parkeren kan voor €1,50 per uur of €7,50 per dag in diverse parkeergarages.