Recept van de dag: macaroni die heel snel op is

Nodig voor een gelukkig gezin:

•400 gr macaroni

•50 gr boter

•80 gr bloem

•8 dl melk

•2 dl room

•100 gr geraspte belegen boerenkaas

•100 gr gemalen jonge boerenkaas

•4 blaadjes salie

•200 gr ontbijtspek in blokjes

•4 teentjes knoflook

•20 gr gedroogd eekhoorntjesbrood

•broodkruim

Bereiding:

Kook de macaroni ‘al dente’. Verwarm de oven op 180° C. Maak een bechamelsaus. Smelt boter in de pan. Voeg de bloem toe en bak een paar minuten mee. Voeg al roerend de melk toe en room. Voeg er de fijngehakte knoflook, de fijngesneden salie, kaas en het fijngesneden spek aan toe. Week het eekhoorntjesbrood in een beetje water en voeg het daarna toe aan de saus.

Meng de saus met de macaroni. Doe alles in een ovenschotel. Strooi het broodkruim eroverheen. Zet gedurende 20 à 25 minuten in de oven. Dan op tafel, dan de mooiste stilte die een kok zich kan wensen. Oh, serveer er maar een paar groentes bij. Drink er een stout bij, een ouderwetse Guinness. Oeh, opeens zin in.