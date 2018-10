Perfectie tot in de details. Als ik in het Fairmont The Queen Elizabeth in Montreal onder de douche wil stappen, bekijk ik lichtelijk bijziend de fraai uitgevoerde flesjes shampoo en conditioner op de rand van de badkamer.

Wat staat daar nou?! Het etiket van alle vier flesjes is voorzien van mijn naam: ’Mrs. Marjolein Schipper’. Die gaan mee naar huis. Dat weten ze best in zo’n hotel en dus staat er bij de wastafel nog eens zo’n setje om gewoon te gebruiken, maar dan zonder naam erop.

In dit hotel weten ze hoe ze hun gasten moeten verwennen. The Queen Elizabeth is vorig jaar heropend na een 140 miljoen dollar kostende renovatie. Dat zie je eraan af. De 950 kamers zijn buitengewoon smaakvol ingericht met prachtige houten vloeren en designmeubels. Mijn junior suite heeft een ruime zitkamer, natuurlijk met koelkast en faciliteiten om thee en koffie te maken.

Het hotel kent een bijzondere historie en dat voel je. In 1958 opende het de deuren als grootste hotel van de stad. In die tijd werd het 21 verdiepingen tellende pand als een bijzonder stuk architectuur gezien. Door de jaren heen zijn honderden evenementen gehouden en nog steeds is het een bekend ontmoetingspunt voor tout Montreal.

Dat merk ik als ik ga lunchen in het aan de lobby verbonden Marché Artisans, de eerste gourmetmarkt in een Canadees hotel. De uitgestalde waren doen me het water in de mond lopen. Crèpes, handgemaakte chocolade en fudge, kleurige pizza, een hoekje met schaal- en schelpdieren zoals krab en kreeft en prachtig fruit.

Ook employees van de naastgelegen kantoren, vriendenclubjes en vakantiegangers doen zich hier te goed aan deze formule die tevens een restaurant omvat. Het hotel telt ook nog bistro Rosélys, Bar Nacarat en Café Kréma, met koffie van lokale bedrijven, maar ook handige lunchboxen en sandwiches.

In ’t kort

Interieur

Opvallend kunstzinnig. Kleurig, boetiekstijl, maar dan elegant en zeer luxueus.

Ligging

Centraal en onderdeel van ’ondergronds’ Montreal.

Bijzondere gasten

Koningin Elizabeth, Henry Kissinger en Nelson Mandela gingen u voor.

Praktisch

Vele faciliteiten voor zakenreizigers: in CoLab3 zijn werk- en vergaderruimtes te huur, inclusief terras.

Info: fairmont.com