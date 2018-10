iPhone XS Max: prijzige blikvanger

De iPhone XS is simpelweg de opvolger van de iPhone X. XS staat bij kleding voor extra small, maar dat kan van deze iPhones niet worden gezegd. Het formaat van de XS is al niet gering in vergelijking met de telefoons van een paar jaar geleden. De XS Max gaat daar nog eens fors overheen met een immens scherm dat diagonaal 16,5 centimeter meet; drie keer zoveel oppervlak als de iPhone 4.

Apple heeft talloze ideeën waarom zo’n groot scherm prettig is. Het legt de nadruk op games spelen en video’s bekijken. Maar zo’n grote telefoon is natuurlijk ook fijn als je ogen niet meer zijn wat ze ooit waren. Zelfs als de letters een tikje groter worden gezet (wat eenvoudig is aan te passen), kan er een hoop tekst op het scherm.

De XS en XS Max zijn niet zo’n grote vernieuwing voor Apple als de iPhone X van een jaar geleden. Uiterlijk zijn de nieuwe exemplaren identiek. Behalve het grotere formaat van de XS Max valt vooral de nieuwe camerafunctionaliteit op. Bij de duurdere modellen lijken portretfoto’s al langer op het resultaat van een dure spiegelreflexcamera, met een haarscherpe voorgrond en wazige achtergrond. Die functie is licht uitgebreid in de nieuwe generatie.

Foto’s in het donker zijn er zelfs met zevenmijlslaarzen op vooruit gegaan. Concurrent Samsung deed het op dat gebied al langer goed.

Daarnaast blijft de computerkracht opvallend die tegenwoordig in je broekzak past. Wel is de vraag hoeveel de gebruiker daarvan gaat merken. The elder scrolls: Blades, een spelletje dat optimaal gebruik van het nieuwe scherm en de extra kracht moet maken, is bijvoorbeeld pas vanaf december te krijgen. Waarmee andere app-ontwikkelaars bezig zijn, is vooralsnog helaas niet duidelijk.

Een tegenvaller is het feit dat het in Nederland niet mogelijk is om twee nummers tegelijkertijd te gebruiken op de telefoons. Deze nieuwe functie is ideaal voor mensen die met een zakelijke en een privételefoon rondlopen. Helaas ondersteunen de Nederlandse telecomaanbieders de nieuwe technologie nog niet. Wanneer dat gaat gebeuren, is onduidelijk.

In ’t kort

Plus

Apple laat zijn spierballen rollen met een prachtig vormgegeven telefoon die ook nog eens geweldige foto’s schiet.

Min

De verbeteringen ten opzichte van de iPhone X zijn beperkt.

Prijs

€1159 (XS)

€1259 (Max)

Beoordeling: ✭✭✭✭