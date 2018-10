Recept van de dag: paddenstoelensoep

Nodig voor vier personen:

•20 gr gedroogde porcini, eekhoorntjesbrood

•1 ui

•2 eetl olie

•¼ l droge witte wijn

•125 g belegen boerenkaas, geraspt

•1 bosje peterselie, fijngehakt

•500 g gemengde paddenstoelen

•zout, peper

•100 g slagroom

•1 blokje Star porcini

•suiker

Bereiding:

Week paddenstoelen in ongeveer 3/4 liter water gedurende ongeveer twintig minuten. Schil en hak de ui fijn. Verwarm 1 eetlepel olie in de pan en fruit de uien. Verse paddenstoelen meebakken. Vis de geweekte paddenstoelen uit het weekwater, ook even bakken. Dan blussen met weekwater en wijn toevoegen, aan de kook brengen. Dek af en laat alweer ongeveer twintig minuten sudderen. Er mag van mij zo’n geniaal bouillonblokje van Star, funghi porcini bij.

Rasp kaas fijn. Was peterselie en snij het fijn. Meng beide. Strooi 8 cirkels op een bakplaat bekleed met bakpapier. Bak tien minuten in een voorverwarmde oven 175° C. Steek los en laat afkoelen.

Pureer de soep, roer de room erdoor. Breng opnieuw aan de kook en brengt op smaak met zout, peper en beetje suiker en tot slot een beetje sherry. Serveer met het kaaskoekje ernaast. Stuk zuurdesembrood?

Glas Samuel Smit Imperial Stout erbij. Ach, toch, hoe mooi.