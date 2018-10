Woodstock scoort bij Lonely Planet

Dat wordt volgens de reisonderzoekers volop gevierd met veel muziek en een hippiereünie. De bloemenkinderen van love, peace & music uit 1969 zijn intussen opa’s en oma’s. Hun gedachtegoed met de toen zo geliefde ’vrije’ cultuur leeft echter overal voort.

De ’Best in Travel’ lijstjes van reisgids Lonely Planet hebben doorgaans veel invloed op ons vakantiegedrag. Hoewel Woodstock de naam heeft, werd het muziekfeest met 400.000 bezoekers tientallen kilometers verderop gehouden in een boerenweiland bij het plaatsje Bethel, een paar uur rijden ten noorden van New York bij de Catskill Mountains. Topartiesten als Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Crosby Stills Nash & Young, Creedence en Santana braken er door.

Lonely Planet heeft de Catskills in 2019 op nummer twee van ’must see’ bestemmingen gezet, na het Noord-Italiaanse berg- en wijngebied Piëmont rond cultuurstad Turijn. Het wilde noorden van Peru, niet in de buurt van de door toeristen overbevolkte Incastad Machu Picchu, komt op de derde plaats.

Als beste vakantieland in 2019 komt Sri Lanka uit de bus, gevolgd door Duitsland, dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur en honderd jaar na de lancering van kunststroming Bauhaus. Safariland Zimbabwe neemt de derde plek in. Beste stad is Kopenhagen (’cool & design’), gevolgd door het Chinese ’Silicon Valley’ Shenzhen en het Servische Novi Sad.

Lonely Planet maakte ook een lijst van bestemmingen in 2019 die kwaliteit voor weinig geld bieden. De Nijlvallei in de Egyptische woestijn rond Luxor en Aswan met de vele archeologische schatten staat bovenaan.

Daarna het Poolse Lodz, de Great Smoky Mountains in Amerika, de goedkope ’non-resort’ eilanden van de Malediven en ruimtevaartcentrum Houston. Argentinië, Bangladesh, Albanië, Ecuador en Slovenië completeren deze top-10.