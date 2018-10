’Albanië een aanrader als vakantiebestemming’

Familiebezoek in Engeland

Wie: Sebastian (45) en Heather (4)

Gaat naar: Engeland

Accommodatie: familiehuis

Tijd: 3 dagen

Reden: familiebezoek.

„Mijn vader komt uit Brighton, dus een deel van mijn familie woont in Engeland. Mijn oma is helaas overleden, maar haar huis in Worthing is nog in de familie. Mijn ouders gaan er regelmatig naartoe op vakantie. Ze zitten daar nu ook en Heather en ik gaan langs.

Het is voor het eerst dat ik alleen met haar reis; haar broertje en zusje blijven thuis bij mijn vrouw. Het is de tweede keer dat ze naar Engeland gaat, maar de eerste keer was ze nog een baby. Ze vindt het heel leuk dat we dit samen doen en natuurlijk om opa en oma te zien.

We willen in elk geval naar de pier met de kermis in Brighton en zijn ook van plan om daar het Royal Pavilion te bezoeken, een klein paleis van de koninklijke familie. In Arundel gaan we naar het kasteel, want Heather vindt prinsen, prinsessen en ridders natuurlijk fantastisch. We doen ook een dagje Londen: Buckingham Palace, de Big Ben, een tochtje met de dubbeldeksbus…

Ik vind het mooi om mijn kind te laten zien waar een deel van haar roots ligt.

We gaan niet terug met het vliegtuig, maar met de trein. Niet alleen omdat dat een leuke manier van reizen is, maar ook uit milieuoverwegingen. Het is ongeveer net zo duur en snel als vliegen.”

Met de auto door Albanië

Wie: Laura Wezenberg (26) en Alwin Nijzink (27)

Terug uit: Albanië

Accommodatie: hotels

Tijd: 10 dagen

Reden: vakantie.

Alwin: „We wilden graag eens naar Albanië omdat die kant van Europa ons wel trekt. Je hoort er niet veel over en dat vinden wij juist leuk.

Eerder waren we in Polen, Tsjechië en Kroatië, maar dit was de eerste keer Albanië. We hebben rondgereisd met een auto en hotels regelden we ter plekke.

Albanië is heel betaalbaar. De eerste nacht zaten we in Tirana, de hoofdstad. De volgende dag zijn we naar Shköder gegaan en hebben we geslapen in Durrës. Toen naar Vlorë –de rit daarnaartoe was prachtig – en daarna zijn we drie dagen in Sarandë geweest.

Van daaruit hebben we Butrint bezocht, een archeologische vindplaats die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, en de hele blauwe waterbron Blue Eye. Die laatste is een van de mooiste dingen die we tijdens de reis hebben gezien.

We zijn doorgereden naar Përmet, waar je kunt zwemmen in warmwaterbronnen. Daarna zijn we naar een heel oud dorpje geweest, Berat.

Albanië is echt een aanrader als vakantiebestemming. De mensen zijn erg vriendelijk, de natuur is mooi en er ligt veel geschiedenis. Je merkt dat het toerisme wel een beetje opkomt, vooral aan zee. Wij vinden het leuker om meer tussen de locals te vertoeven.”