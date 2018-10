Ontevreden over vakantiefoto’s? Durf mensen te fotograferen!

1. Begin met een paar handen

Vind je het spannend om mensen te vragen voor een foto? Begin dan wat kleiner: vraag of je hun handen mag fotograferen. Dat werkt geweldig, bijvoorbeeld op een markt of bij een stalletje langs de weg. En tegen de tijd dat die handen (en de handel) er mooi opstaan, heb je al echt contact. Dan is het veel gemakkelijker om te vragen of je de man of vrouw zelf ook nog even mag portretteren. En soms is juist die handenfoto de beste, zoals hier in Marokko.

Ⓒ Thijs Heslenfeld

2. Stel eerst je camera in

Ok, je durfde het te vragen en nu staat die fantastisch mooie vrouw voor je camera, klaar voor de foto. Het licht is geweldig, je hebt een supermooie achtergrond gevonden, alles werkt mee. Maar ojee, nu moet je je camera nog instellen….

Dat gaat dus niet werken. Dus: bepaal vooraf hoe je de foto wilt maken. Compositie, achtergrond, zoom of niet en voor de techneuten: sluitertijd, diafragma en dergelijke: het werkt het beste als je al die zaken al bedacht (en ingesteld) hebt vóórdat je contact maakt met je model. Dan kun je je daarna helemaal focussen op dat contact. En dat is belangrijk als je mensen mooi en ontspannen op de foto wilt hebben, zoals dit himba-meisje in Namibië.

Ⓒ Thijs Heslenfeld

3. Neem de regie in handen

Dit is een lastige, maar hij is wel belangrijk. Als jij precies weet hoe je een foto wilt hebben, zul je verbaasd staan over hoe bereidwillig mensen zijn om mee te werken aan je plan. Misschien helpt het als je bedenkt dat de meeste mensen het gewoon leuk vinden om gefotografeerd te worden: het betekent namelijk dat je belangstelling voor ze hebt.

Het is mijn ervaring dat ik ook grote groepen mensen (in dit geval een familie in Namibië die een bruiloft viert) eigenlijk heel gemakkelijk zo neer kan zetten zoals ik ze hebben wil. Het is wél heel belangrijk dat ik dat dan ook precies weet, en dat ik dus heel duidelijk en gedecideerd kan aangeven wat ik wil. Want als de twijfel er bij mij in sluipt, is het gedaan. Dan val ik ook meteen uit mijn regisseurs-rol.

Ⓒ Thijs Heslenfeld

4. Fotografeer mensen tijdens hun werk

Veel mensen vinden small talk lastig. Maar er is één onderwerp dat altijd lukt: werk. Wat doet u precies, hoe werkt dat, wat kost dat, hoe maakt u dat? Daar kun je echt overal en altijd mee terecht (behalve bij de Sociale Dienst). En als het gesprek er eenmaal is, komt de foto vanzelf.

Tijdens mijn reizen heb ik al minstens 10.000 mensen doorgevraagd over hun werk, en het levert eigenlijk altijd leuke gesprekken op, vooral ook omdat hun werk soms zo anders is dan bij ons. Deze visdrager in Mauritanië bijvoorbeeld. Hij moest sprintjes trekken tussen het strand (waar de vissersboten lagen) en de kade (waar de handel in auto’s werd geladen) omdat er minstens 20 straatschoffies rondliepen die voortdurend probeerden om vissen uit de mandjes te graaien.

Ⓒ Thijs Heslenfeld

5. Let op de achtergrond

Een mooi portret is één, maar als de achtergrond een rommeltje is, leidt dat af van de geportretteerde. Dus: zorg voor een mooie achtergrond. Rust is altijd ok: een kale muur, groen struikgewas, een schutting of een deur.

En soms werkt echt alles mee en vind je een achtergrond die het portret nog veel beter maakt. Zoals hier, in Suriname. Het jongetje was aan het zwemmen in een wilde rivier in de jungle; ik hoefde hem eigenlijk niet eens te vragen om te poseren. Het ging allemaal vanzelf. En dát is wat je steeds vaker gebeurt als je over je schroom heenstapt om mensen te fotograferen.

Ⓒ Thijs Heslenfeld

Fotograaf Thijs Heslenfeld organiseert workshops op reis. Je kunt samen met hem op pad en onder zijn leiding werken aan je fotografische vaardigheden. In januari zeilt hij bijvoorbeeld met gasten in het Caraïbisch gebied op de driemaster Stad Amsterdam; er zijn ook workshops in Marrakech en Indonesië. Meer informatie én beelden: www.thijsheslenfeld.com