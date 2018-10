Lezers blikken terug: heel leven in bedelarmband

Ergens eind jaren 50 liep bijna ieder meisje met een blinkende verzameling aan de arm. „Tijdens de les, als de vingers de lucht ingingen, was het gerinkel van dertig bedelarmbanden oorverdovend”, schrijft Cath. Bos. Dus werden de armbanden op haar nonnenschool verboden...

Lezeres Janny van Vonderen-Jagersma droeg haar bedelarmband, gemaakt van een ketting uit een erfenis, zelfs tijdens haar huwelijk. „Het bedeltje van Zoef de Haas is kapot gegaan waardoor alleen zijn oortje er nog aan zat. Tijdens het oefenen van de radslag werd het oortje een litteken in mijn hand.”

Herinnering

Bedelarmbanden vormden eigenlijk een verzameling bijzondere momenten/levensverhalen, want bij elke gebeurtenis kon een bijbehorend hangertje worden aangeschaft.

Ik lees trouwens in diverse inzendingen terug dat degene die de bedeltjes aanraakte, werd geacht er één cadeau te geven.

Jacqueline Krijmans stuurt een foto van een werkelijk schitterende bedelarmband op. Eigendom van haar (inmiddels overleden) moeder Gine Madsen, de rechterhand van regisseur Bert Haanstra. „Zij reisde veel met hem, onder meer naar Brussel waar zij Manneken Pis aanschafte.”

Bijna iedere inzendster heeft wel een bedel waaraan zij bijzonder is gehecht. Voor Mariejanne van den Broek is dat een oldtimer. „Het autovak zat bij mijn vader in het bloed en daarom droegen zowel mijn moeder als ik deze oldtimer aan de armband.”

Een ontroerende reactie van Janny Tigchelaar-Smeding: „Na de Watersnoodramp in 1953 werden overal in het land inzamelingen gehouden. Mijn moeder zei dat ik mijn meest dierbare eigendom moest geven voor een kindje dat niets meer had. Het werd mijn bedelarmbandje met onder meer een locomotiefje eraan.” Nu zou Janny natuurlijk heel graag willen weten waar haar armbandje terecht is gekomen! Wie heeft het?

Sleuteltje

Eén heel bijzondere bedel kom ik veel tegen: een sleuteltje. Ook Marijke Kruidenier heeft ’m. „Gekocht in 1962 naar aanleiding van de actie ’Open het Dorp’ met Bouwman.” Marijke heeft nog veel meer zilveren herinneringen, zoals aan vakanties aan Halsteren en Lauthenthal (Harz). „Ook een bedel van Nijkerk, daar logeerde ik vaak, een fijne tijd!”

Marianne Komen spaarde vooral wapens van plaatsen die zij of familie bezochten zoals Altenau, Bonn en Antwerpen. Corrie van der Wulp had een koebelletje: „Mijn verloofde was er niet blij mee, want hij rinkelde zo. Hij heeft er een propje papier ingedaan dat er tot op vandaag nog steeds inzit. Intussen zijn we al 53 jaar gelukkig getrouwd.” Lezeres M. Gravemaker heeft een schrijfmachine-bedel omdat zij secretaresse was, Cockie Sondaar een voetbalschoen omdat ze dol was op voetballen en Tineke van Merm koestert nog steeds de olifant, want die brengt geluk.

Hankie Hessen tenslotte stuurt een foto van haar werkelijk propvolle armband. Ze vindt het, net als ik, maar jammer dat deze bedelarmbanden uit de mode zijn.