Recept van de dag: zuurkool

Nodig voor 2 personen:

•500 gr zuurkool, 50 gr achterhouden

•1 ui, gesnipperd

•75 gr gerookt spek

•3 dl witte wijn

•2 blaadjes laurier

•½ theel kardemom

•5 jeneverbessen

•3 aardappels, geschild, in vieren

Bereiding:

De Dames van Streng vinden dat er te veel zout in zuurkool zit. Liefst afspoelen, laten weken en dan pas koken. Ja, ja. Als handreiking aan de nieuwe puriteinen, knijp de zuurkool goed uit, maar niet spoelen hoor.

Neem wat gerookt spek. Snij het spek in blokjes. Zweet het met een fijngesneden uitje in wat boter, niet te hoog, precies zo tot het vet een beetje vrijkomt. Ja, ja, vet. Gauw, voordat Puritina het ziet. Dan doe je de uitgeknepen zuurkool erbij. Hitte hoog, even rondscheppen. Als alles lekker warm is, de wijn erbij. Wijn? Ja, wijn!

In het uiterste geval neem je appelsap, dat is ook lekker. Nu een klein beetje kardemom en wat geschilde aardappels erbij. Wat jeneverbessen, wat peper, een blaadje laurier. En dan ruim een uur, blub, blub. Misschien wel langer. Serveer met vers gekookte aardappels ernaast. En al eet je er een wortel bij (ik zou worst nemen), altijd lekker.