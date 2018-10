Zien: deze oude Ford Fairlane is een tijdmachine

„Ik heb een voorliefde voor auto’s uit de jaren 50 en 60. Ik rijd graag toertochten en rally’s en neem mijn wagens gerust mee voor een rit naar Frankrijk.

Het werk, regelen en uitzoeken en uiteindelijk een klassieker op de weg krijgen zijn voor mij het leukst. Een vriend attendeerde me op deze Ford Fairlane die al zeker twintig jaar in een boerenschuur in Noord-Holland stond, grotendeels gedemonteerd.

Hij is in 1964 gebouwd in de Ford-fabriek in Amsterdam en nieuw verkocht in Zaandam. Jaren later ging hij van de eerste eigenaar naar een een monteur van de Ford-garage. De eerste eigenaar koesterde de auto en reed er maar heel weinig mee.

Toen ik de auto voor het eerst zag, waren de spatbordschermen en de motorkap eraf en zat er een laag van 25 jaar stof en vogelpoep op. Toen ik het portier opentrok, zag ik een nieuw interieur!

Ik heb de Ford thuis eerst flink gewassen. Al snel bleek dat al die jaren vuiligheid ’m geen goed hadden gedaan; hele stukken plaatwerk waren kaalgevreten! Verder was de auto gaaf.

"Vuil van 25 jaar had plaatwerk aangevreten"

Hij moest dus opnieuw worden gespoten, maar ik heb zoveel mogelijk origineel gehouden. De binnenkant van de portieren en de motorkap zitten bijvoorbeeld nog in de originele lak. Het was een bouwpakket; veel losse delen zaten in dozen. Drie jaar geleden stond-ie nog in de polder en twee jaar geleden kwam de Fairlane weer op de weg.

Het is echt een tijdmachine; ik kwam van alles tegen in die auto. Een zo goed als nieuwe bandenspanningsmeter in het originele hoesje, een soort pechlamp die je met een lang snoer op de aansteker kunt aansluiten, het originele eerste kentekenbewijs, maar ook allerlei boekjes met aantekeningen over bestemmingen die ze hebben aangedaan. Het is een erg fijne auto om in te rijden, met een verrassend fel motortje.”

Eigenaar

Gerard Wallis de Vries (50), verzekeringsagent

Auto

Ford Fairlane 500

Bouwjaar

1964

Geschatte waarde

€ 12.500

Gem. verbruik

1 op 6,5

Motor

V8, 4265 cm3

Toekomstplannen

„Reparatie van de brandstofmeter.”