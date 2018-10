’Hypotheeklasten teruggebracht tot 75 euro per maand’

Netto inkomsten: 2000 euro (betaalt zichzelf uit)

Vaste lasten: 607 euro

Sparen: 1000 euro

Budget

„Als net afgestudeerde doctorandus Europese Studies verdiende ik een wereldsalaris bij een adviesbureau en gaf ik mijn geld aan luxe uit: parfum, kleding, sauna, uit eten, vrienden en familie verwennen... Later ging ik naast mijn werk journalistiek studeren. Het was buffelen, maar ik kreeg een baan bij een huis-aan-huisblad. In 2011 begon ik voor mezelf; eerst als ghostwriter/bedrijfsjournalist, later als publiciteitscoach. Ik verdien beter dan ooit, omdat ik bewuster met mijn geld omga. Ik heb scherp naar mijn uitgaven gekeken en verdeel mijn omzet over verschillende potjes. Jaarlijks gaat 5 tot 10 procent van mijn winst naar een goed doel. Door versneld af te lossen, hebben mijn man en ik onze hypotheeklasten kunnen terugbrengen naar 75 euro per maand.”

Financiële misser

„Van mijn ouders leerde ik altijd: goedkoop is duurkoop. Ik kies liever voor iets duurs van kwaliteit dan voor iets wat snel vergaat. Ik denk goed na over wat ik uitgeef. Wel volgde ik eens een training voor 2500 euro die totaal niet opleverde wat ik had gewild. Als ik naar mijn onderbuikgevoel had geluisterd, had ik het niet moeten doen; ik had geen volledig vertrouwen in de trainer. Een goede les.”

Duurste aankoop

„Op één ding bezuinig ik nooit: opleidingen. Ontwikkeling is de rode draad in mijn leven en daar steek ik zeker 10.000 tot 15.000 euro per jaar in. Die investeringen betalen zich altijd weer terug. Ik werk hard, maar neem soms bewust wat gas terug. Zoals nu we midden in een verbouwing van ons huis zitten.”

Ik droom van...

„De wereld mooier, beter en gezonder maken! Ik help gedreven kennisondernemers met diezelfde droom om in het nieuws te komen. Over een paar jaar wil ik een wereldwijd netwerk voor ondernemende vrouwen opzetten die onvoldoende de kans hebben gehad om zich te ontwikkelen. Ik voel me supergezegend dat ik kan doen wat ik leuk vind en gun dat anderen ook. Dromen op privégebied zijn de verbouwing afronden en – cliché maar waar – gezond oud worden met mijn man en dochter.”

